Gladbach fällt auseinander Wolfsburg peilt Europa an

Der VfL Wolfsburg hat in der Fußball-Bundesliga einen klaren Sieg gegen Borussia Mönchengladbach eingefahren und ist jetzt nah dran an den Europapokalplätzen. Gladbach präsentierte sich teils desolat.

Jonas Wind brachte im Duell zweier Tabellen-Nachbarn vor 20.500 Fans in der Arena beim klaren 5:1-Sieg die Wolfsburger schon in der dritten Minute per Strafstoß in Führung, Joakim Maehle (60.), Maximilian Arnold (75.) und Lukas Nmecha (84./87.) legten in der zweiten Halbzeit nach. Shio Fukuda (89.) konnte nur noch verkürzen. Für die Niedersachen war es nach dem 1:0 bei der TSG Hoffenheim schon der zweite Sieg im neuen Jahr.

Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl verbesserte sich durch den Erfolg mit 27 Punkten vorübergehend auf Platz sechs. Die Gladbacher mit Trainer Gerado Seoane bleiben mit 24 Zählern Elfter und kassierten nach dem 0:1 gegen Bayern München schon die zweite Pleite in 2025.

Strafstoß schon kurz nach dem Anpfiff

Es waren gerade mal 79 Sekunden gespielt, da zeigte Schiedsrichter Florian Badstübner auf den Elfmeterpunkt. Julian Weigl hatte im Strafraum Bence Dardai erwischt, Jonas Wind verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0 für die Wolfsburger.

Gladbach, das kurzfristig auf Torjäger Tim Kleindienst (Magen-Darm-Beschwerden) und erneut auf Franck Honorat verzichten musste, war geschockt und in der Folge verunsichert. Schnelle Ballverluste und große Probleme im Spielaufbau waren die Folge. Nur wenig später hätten die "Fohlen" fast das 0:2 kassiert, doch Wind setzte nach einer schönen Kombination den Ball knapp am Tor vorbei.

Cvancara verpasst den Ausgleich

Doch dann plötzlich hatte die Borussia die Riesenchance zum Ausgleich. Nach einem schönen Pass von Robin Hack und einem Patzer von Denis Vavro tauchte plötzlich Tomas Cvancara frei vor dem Wolfsburger Tor auf, konnte mit seinem Lupfer Torwart Kamil Grabara aber nicht überwinden.

In der Folge kam Gladbach immer besser ins Spiel. Fast alles spielte sich in der Hälfte der "Wölfe" ab. In der 25. Minute erneut fast der Ausgleich, doch Grabara machte sich bei einem Schuss von Hack von der Strafraumgrenze ganz lang und bugsierte den Ball um den Pfosten.

Wenig später entschied der Pole im Tor der Wolfsburger das Duell mit Hack erneut für sich, nachdem der nach einem Lupfer von Kevin Stöger direkt abgezogen hatte. Wolfsburger Entlastungsangriffe waren in dieser Phase des Spiels selten. Dennoch nahmen die Gastgeber das 1:0 mit in die Pause, was eher schmeichelhaft war.

Wolfsburg in Halbzeit zwei klar besser

Doch es waren die Wolfsburger, die besser aus der Kabine kamen. In einer frühen Druckphase hatten sie Pech, dass der Schuss von Mohamed Amoura nur am Pfosten landete. Wenig später lief dann Yannick Gerhardt frei auf das Tor zu, machte das aber so behäbig, dass Nico Elvedi den Ball noch wegspitzeln konnte.

In der 60. Minute war es dann aber passiert. Joakim Maehle durfte nach Belieben durch die Gladbacher Abwehr spazieren, spielte den Ball dann auf Wind, der ihm das Leder per Hacke wieder auflegte. Maehle zog flach ab, und es stand 2:0.

Gladbach versuchte danach viel, um zum Anschluss zu kommen. Vorne fehlte aber wie im gesamten Spiel schlichtweg die Durchschlagskraft. Die Wolfsburger verteidigten mit der Führung im Rücken kompakt und clever.

Nmecha mit Doppelpack

Und sie legten nach. In der 75. Minute tauchte Arnold nach Zuspiel von Maehle links im Strafraum auf und traf aus spitzem Winkel ins rechte Eck - die Entscheidung. Danach fiel Gladbach auseinander, hatte keinen Zugriff mehr. Die weiteren Tore durch Nmecha fielen am Ende zwangsläufig, Fukuda konnte nur noch zum 1:5 verkürzen.

Gladbach in Leverkusen, Wolfsburg in München

Borussia Mönchengladbach spielt am nächsten Spieltag am Samstag im Topspiel bei Meister Bayer Leverkusen (18.30 Uhr). Wolfsburg ist zuvor bei Rekordmeister Bayern München gefragt (15.30 Uhr).