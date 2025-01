Baumgarts Heimdebüt misslingt Augsburg überholt Union mit leichten Mitteln Stand: 15.01.2025 22:26 Uhr

Union Berlin bleibt unter Trainer Steffen Baumgart in der Fußball-Bundesliga tor- und punktlos. Gegen den FC Augsburg gind das Heimdebüt des 53-Jährigen nach einer erschreckend schwachen Vorstellung mit 0:2 (0:2) verloren.

Alexis Claude-Maurice sorgte am 17. Spieltag mit seinem Doppelpack (9., 30.) schon früh für klare Verhältnisse. Das Team von Trainer Jess Thorup überholte damit in der Tabelle die Unioner und liegt mit 19 Punkten auf dem zwölften Platz. Für Augsburg war es nach drei Bundesliga-Niederlage in Folge der erhoffte Befreiungsschlag gegen den Tabellennachbarn.

Doppelpack von Claude-Maurice

Der FC Augsburg setzte in einer temporeichen Anfangsphase die Gastgeber früh unter Druck. Nach einem Augsburger Angriff über die rechte Seite, kann Union den Ball nicht konsequent aus dem Strafraum klären und Alexis Claude-Maurice verwertet den Abpraller volley zur Führung (9.). Ein bitterer Nackenschlag für Baumgarts Truppe.

Doch Union suchte prompt nach einer Antwort. Ein Distanzschuss von Lucas Tousart hätte beinah den Ausgleich bedeutet (10.), wenig später verpasste Benedict Hollerbach einen Konter vernünftig abzuschließen (17.).

Augsburg überstand das Berliner Aufbäumen und agierte selbst eiskalt. Erneut kombinierte sich der FCA über die rechte Seite. Ohne Gegnerdruck konnte Gouweleeuw auf Claude-Maurice zurücklegen, der problemlos Union-Keeper Schwolow bezwang (30.). In der Folgezeit hatte Union Glück, dass es nur mit einem 0:2-Rückstand in die Pause ging.

Union will, aber kann nicht

Union Berlin war nach Wiederanpfiff der Wille anzumerken. Baumgart wechselte doppelt und die ersten Akzente gehörten den Hausherren. Dennoch - die meisten Offensivaktionen der Berliner ließen die letzte Konsequenz vermissen oder stellten für Augsburgs Torwart Finn Dahmen keine Gefahr dar.

Den Gästen gelang es mit recht einfachen Mittel eine Kompaktheit herzustellen, die die Berliner vor nicht lösbare Probleme stelle. Eine solide Vorstellung der Augsburger.

Inwiefern die nachträglich für den VfL Bochum gewertete Partie bei Union Berlin Spuren bei den Spielern hinterlassen hat, lässt sich nicht belegen. Klar aber wurde am Mittwochabend, dass auf Steffen Baumgart und seine Köpenicker eine Menge Arbeit wartet, wenn man den Turnaround schaffen will. Seit zehn Bundesligaspielen warten die Berliner auf einen Dreier und der Baumgart-Effekt lässt erstmal weiter auch sich warten.

Union gegen Mainz, Augsburg in Bremen

Union empfängt am Sonntagnachmittag den 1. FSV Mainz 05 (19.01., 15.30 Uhr). Später am Tag ist Augsburg bei Werder Bremen an der Weser zu Gast (17.30 Uhr).