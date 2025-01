Bochum feiert Heimsieg Heckings Glücksgriff mit Broschinskis Einwechslung Stand: 15.01.2025 20:27 Uhr

Die Einwechslung von Moritz Broschinski hat dem VfL Bochum den Sieg gegen den FC St. Pauli beschwert. Coach Dieter Hecking brachte den Flügelspieler und prompt fiel der Siegtreffer. Der VfL gewann mit 1:0 (0:0).

Trainer Hecking wechselte Broschinksi in der 65. Minute ein, keine zwei Minuten später bediente der Eingewechselte Mittelstürmer Philipp Hofmann, der artistisch vollendete.

Bochum agiert engagierter

Der VfL stellte sich während der ersten 45 Minuten in der insgesamt spielerisch schwachen Partie als die aktivere Mannschaft heraus. Während sich die Hamburger Gäste keine einzige Torchance erarbeiten konnten, ließ Bochum gleich mehrere Möglichkeiten liegen, in Führung zu gehen.

Die erste machte St. Paulis Keeper Nikola Vasilj zunichte, als er in der zweiten Minute einen Fernschuss von Maximilian Wittek locker parierte. Bei der zweiten scheiterte das Team von Dieter Hecking an sich selbst: Gerrit Holtmann setzt sich schön gegen Hauke Wahl durch und ging halbrechts aufs Tor der Gäste zu. Doch offenbar hatte er zu viel Zeit, nachzudenken, was er als nächstes mit dem Ball machen möchte. Der Abschluss jedenfalls landete weder beim mitgelaufenen Wittek noch im Tor, sondern strich am langen Pfosten vorbei.

Irvine lässt "100-Prozentige" liegen

Nach dem Seitenwechsel verbesserte sich die Qualität der Partie um ein paar Prozentpunkte. In Sachen Ballbesitz blieben die Gastgeber tonangebend. Aber diesmal war es St. Pauli, das um ein Haar den Führungstreffer erzielte. Oladapo Afolayan spielte sich über die linke Seite schön nach vorne und flankte mit viel Gefühl ins Sturmzentrum. Dort stieg Jackson Irvine hoch, setzte aber den Kopfball deutlich über den Kasten der Hausherren.

Die vergebene Chance der Norddeutschen sollte sich rächen. Denn als Dieter Hecking in seinem 426. Spiel als Bundesliga-Trainer (gleichbedeutend mit Platz zehn auf der Liste der Trainerlegenden) in der 65. Minute Daniel Broschinski einwechselte, sollte sich dies als Glücksgriff auf der ganzen Linie herausstellen. Denn nach einem schönen Antritt über die rechte Seite flankte der Eingewechselte scharf auf den ersten Pfosten. Kapitän Hofmann antizipierte die Flugbahn perfekt und lenkte den Ball mit der Fußaußenseite artistisch in die Maschen.

Philipp Hofmann trifft artistisch gegen den FC St. Pauli

Kampf in der Schlussphase

Nach dem Führungstreffer der Gastgeber entwickelte sich das Spiel zum erwarteten Kampf. Noah Weißhaupt ging im Laufduell mit Ibrahima Sissoko zu Boden, wofür die Gäste vehement eine Strafstoß forderten. Bochum bekam eine zweite gute Konterchance, spielte die gute Möglichkeit auf den zweiten Treffer aber nicht aus.

Gästetrainer Alexander Blessin beorderte seine Spieler in der Schlussphase noch einmal nach vorne. Aber mehr als ein Schuss von Weißhaupt, der das Tor knapp verfehlte, sprang dabei nicht heraus. Auf der Gegenseite ließ der stark aufspielende Broschinski zwei gute Abschlussmöglichkeiten jeweils nach Kontern liegen. In der Nachspielzeit sah Adam Dzwigala sechs Minuten nach seiner Einwechslung wegen groben Foulspiels die rote KArte.

Bochum gegen Leipzig, St. Pauli in Heidenheim

Für den VfL Bochum geht es am Wochenende mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig weiter (18.01., 15.30 Uhr). Zeitgleich spielt St. Pauli auswärts beim 1. FC Heidenheim.