Klarer Sieg gegen Hoffenheim Gegen die Bayern ist derzeit kein Kraut gewachsen Stand: 15.01.2025 22:27 Uhr

Überzeugende Münchner Bayern haben die TSG Hoffenheim abgefertigt und einen hohen Sieg gefeiert. Der zuletzt vermehrt kritisierte Leroy Sané schoss zwei Tore. Die Bayern gewannen am Mittwoch mit 5:0 (3:0).

Mit einem satten Strahl aus halbrechter Position eröffnete Leroy Sané den Torreigen (7.), aus ähnlicher Position, aber diesmal mit viel Präzision erhöhte Raphael Guerreiro mit seinem ersten Saisontreffer (12.). Dann reihte sich auch Harry Kane in die Liste der Torschützen ein, als er einen Handelfmeter verwandelte (26.). Der zuletzt wieder verstärkt in die Kritik geratene Sané erhöhte kurz nach der Pause mit seinem zweiten Treffer. Fünf Minuten nach seiner Einwechslung traf Serge Gnabry zum 5:0 (66.). Hoffenheim konnte froh sein, dass die Bayern eine ganze Reihe weiterer Torchancen nicht nutzen konnte.

Während Tabellenführer München seinen Vorsprung vor Leverkusen wieder auf vier Punkte und inzwischen zwölf mehr erzielte Tore ausbaute, rutschte die TSG auf den Relegationsrang ab. Nach den Erfolgen von Kiel und Bochum an diesem Bundesliga-Spieltag ist Hoffenheim spätestens jetzt mitten im Abstiegskampf angekommen.

Schnelle Münchner Treffer

Die Partie war kaum angepfiffen, da passierte das, was Mannschaften, die gegen die Bayern spielen, um alles in der Welt verhindern wollen: Hoffenheim geriet in Rückstand, und zwar gleich mal so richtig. Zuerst bediente Thomas Müller Sané halbrechts im Strafraum, der mit hoher Geschwindigkeit abzog und Oliver Baumann keine Chance ließ.

Fünf Minuten später schloss Guerreiro einen Doppelpass mit Kane perfekt und mit hoher Präzision ebenfalls aus halbrechter Position ins lange Eck schoss. Als Kane eine Flanke von Kingsley Coman artistisch mit der Hacke abnehmen wollte und der Ball aus recht kurzer Distanz Kevin Akpoguma an die Hand sprang, schaltete sich der VAR ein. Schiedsrichter Timo Gerach brachte am Kontrollmonitor nur ein paar Sekunden, um auf strafbares Handspiel zu entscheiden. Kane hatte mit dem eigentlich starken "Elfmetertöter" Baumann kein Mitleid und verwandelte scharf links oben in den Winkel.

Ilzer stellt um

Offensiv ging bei den Kraichgauern bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nichts. TSG-Coach Christian Ilzer stellte sein Team erst einmal ohne Wechsel um - an der Spielfreude der Münchner änderte dies erst einmal nichts. Außerdem musste Diadié Samassékou mit einer Muskelverletzung vom Feld.

Und vom Toreschießen hielt die Maßnahme die Bayern auch nicht ab. Denn kaum waren die Seiten gewechselt, jubelte Sané erneut. Der für Coman hereingekommene Mathys Tel sah vom linken Strafraumeck aus Sané, der per Direktabnahme aus spitzem Winkel Baumann zum vierten Mal an diesem Abend den Ball aus dem Netz holen ließ.

Kompany wechselt A-Offensive für A-Offensive ein

Doch die Bayern spielten weiter, immer weiter. Trainer Vincent Kompany wechselte seine Offensive komplett aus, zuerst durfte Gnabry ran. Schlecht für Hoffenheim: Wenn bei München ein Spitzenspieler auf die BAnk geht, kommt ein anderer Top-Fußballer auf den Platz. Und prompt arbeitete die bayerische Tormaschine wieder: Eingeleitet von Guerreiro bediente Davies mit einem Stocherball Gnabry, der nur noch abstauben musste.

Es dauerte bis zur 71. Minute, bis Hoffenheim endlich auch einmal aufs Bayern-Tor schießen "durfte": Finn Becker fasste sich ein Herz und zog aus etwa 18 Meter ab, doch Manuel Neuer war trotz Beschäftigungslosigkeit und Schneeregen in München auf dem Posten.

Jubel bei Musiala-Einwechslung

Und das Publikum durfte noch ein weiteres Mal jubeln. Als in der 81. Minute Jamal Musiala nach überstandener Krankheit für Thomas Müller aufs Feld kam, gab es für beide großen Applaus.

Bayern gegen Wolfsburg, Hoffenheim in Kiel

Bayern hat am kommenden Wochenende den VfL Wolfsburg als Gast in der Münchner Arena (18.01.,15.30 Uhr). Zeitgleich spielt Hoffenheim bei Holstein Kiel.