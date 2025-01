45. +2 Halbzeitfazit:

Zwischen dem VfL Bochum und St. Pauli fällt im ersten Durchgang kein Treffer! Beiden Mannschaften ist anzumerken, dass ihnen offensiv die Kreativität fehlt. Die einzige nennenswerte Torchance hatten die Gastgeber durch Holtmann, doch der Außenspieler verfehlte nach einem tollen Sprint das lange Eck mit seinem flachen Schuss knapp (31.). Von St. Pauli kam offensiv so gut wie gar nichts, erst um die 40. Minute herum setzten sich die Gäste kurzzeitig in der Hälfte des VfL fest.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Die kurze Drangphase der Gäste ist scheinbar wieder beendet, denn nun spielt wieder eher der VfL Bochum.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Aus dem anschließenden Freistoß kann St. Pauli kein Kapital schlagen, weil die Hereingabe erneut schlecht getreten ist und bei der zweiten Welle spielt ein Spieler die Kugel auch noch mit der Hand. Das pfeift der Schiedsrichter ab und Bochum bekommt wieder den Ball.

42. Gerrit Holtmann Bochum Gelbe Karte für Gerrit Holtmann (VfL Bochum)

Holtmann muss rechts an der Strafraumgrenze in den Zweikampf mit Guilavogui und wird mit einem Haken ausgetanzt. Mit einem kräftigen Zieher am Trikot verhindert der Bochumer, dass Guilavogui in den Sechzehner einziehen kann - das ist eine Gelbe Karte!

40. Zum ersten Mal setzen sich die Gäste aus dem Norden um den gegnerischen Strafraum herum fest. Und es gibt auch eine gute Gelegenheit für Afolayan, dessen Kopfball aus fünf Metern aber über die Latte fliegt. Und dann geht auch die Fahne hoch: Der Offensivmann hatte im Abseits gestanden.

37. Die Ecke ist gefährlich! Der Standard wird von Hofmann am ersten Pfosten per Kopf verlängert und im Getümmel prallt die Kugel Mašović an die Brust bzw. den Oberarm - von dort springt der Ball jedoch knapp am Kasten von St. Pauli vorbei.

35. St. Pauli überlässt den Gastgebern weiterhin den Ball und greift nun erst ab der Mittellinie aktiv an. Es scheint fast so, als wären die Hanseaten von Beginn an mit einem Punkt in diesem Spiel zufrieden.

31. Holtmann verpasst die Führung! Die Bochumer Aktion wird erneut durch einen langen Ball eingeleitet und weil Wahl sich gegen den schnellen Holtmann im Zweikampf abkochen lässt, läuft der Bochumer frei in den Strafraum. Aus halbrechter Position verpasst er das lange Eck knapp - im Zentrum hatte auch der mitgelaufene Wittek gelauert!

29. Nach einem Ballgewinn der Gastgeber wird es mal gefährlich: Miyoshi legt das Leder von rechts nach innen, wo Holtmann einläuft und das flache Zuspiel in Richtung Tor drückt. Aus dem Lauf heraus ist das jedoch schwierig und der Abschluss geht zwei Meter am Tor vorbei.

27. Die Gastgeber sind seit Beginn das Team mit mehr Ballbesitz, doch das Tempo beim VfL lässt zu Wünschen übrig und dadurch hat St. Pauli leichtes Spiel beim Verschieben.

24. Wittek zieht einen Freistoß von rechts hoch ins Zentrum, doch Vasilj hat seinen Strafraum gut im Griff und orientiert sich zum langen Pfosten, pflückt das Leder dort vor Sissoko aus der Luft.

21. Bochum verlagert die Kugel immer wieder in der Viererkette und dann ist das Mittel der Wahl oft der lange Pass auf Hofmann in der Spitze. Doch bisher kann der Stürmer des VfL nur wenige Bälle gegen Smith & Co. behaupten.

18. Der Ballbesitz wechselt aktuell munter hin und her, weil beide Mannschaft sich offensiv schwer tun. Man merkt, dass sowohl Bochum als auch St. Pauli sonst eher weniger Ballbesitz haben und die Kreativität ein Stück weit fehlt.

15. Die Anfangsviertelstunde ist fast beendet, da erspielt sich der VfL seinen ersten Eckball. Doch auch Bochums Hereingabe ist derart ungefährlich, das sie sofort geklärt wird und der zweite Ball ohne Berührung eines Verteidigers ins Aus getreten wird - Abstoß St. Pauli!

12. Es ist das erwartet umkämpfte Spiel zwischen zwei Mannschaften, die in dieser Saison offensiv noch nicht überzeugen konnten. Im Spielaufbau werden auf beiden Seiten oft die Torhüter eingebunden, es ist insgesamt sehr statisch.

9. St. Pauli sichert sich die ersten beiden Eckbälle, doch beide Hereingaben von Saliakas kommen noch vor dem ersten Pfosten herunter und werden von Bochum sicher geklärt.

7. In der Anfangsphase hat Bochum mehr Ballbesitz, St. Pauli stört den Spielaufbau der Gastgeber jedoch schon in deren Hälfte und das macht es für den VfL schwer.

4. Bero wird auf der rechten Seite gut freigespielt, setzt sich mit viel Tempo gegen Nemeth durch. Doch das flache Zuspiel ins Zentrum landet nicht bei Hofmann, sondern wird von der Defensive abgefangen. Es ist ein engagierter Start der Gastgeber!

2. Der erste Abschluss gehört dem VfL: Sissoko erobert zentral im Mittelfeld den Ball und dann geht es zügig nach vorne. Wittek zieht letztlich halblinks aus rund 25 Metern ab, Vasilj taucht im kurzen Eck ab und sichert den Aufsetzer.

1. Das Spiel beginnt und St. Pauli stößt an!

1. Spielbeginn

St. Pauli tritt hingegen mit der gleichen Startformation wie gegen Eintracht Frankfurt an und muss heute weiterhin auf Top-Scorer Eggestein verzichten. Der Stürmer war krankheitsbedingt ausgefallen und hatte zwischenzeitlich wieder trainiert, für einen Platz im Kader hat es jedoch scheinbar nicht gereicht. Die Gäste haben mit 20 Gegentreffer übrigens die zweitbeste Abwehr der Liga (hinter dem FC Bayern), schießen dagegen aber auch die wenigsten eigenen Treffer der Liga (12).

Vfl-Coach Dieter Hecking nimmt ihm Vergleich zum Spiel in Mainz drei Anpassungen vor: Losilla (krank), Oermann (Gehirnerschütterung) und Broschinski (Bank) werden von Mašović, Miyoshi und Holtmann ersetzt. Verteidiger Mašović kommt unter dem neuen Trainer damit zu seinem ersten Startelfeinsatz, durfte bis dato nur 20 Minuten als Joker mithelfen.

Der Druck beim VfL wächst mit jedem Spiel, denn acht Punkte beträgt Bochums Rückstand auf das rettende Ufer. Falls das Urteil aus dem Union-Spiel doch zugunsten des Revierclubs fällt, wären es zumindest nur noch sechs Zähler. Mit Aufsteiger St. Pauli reist nun ein weiteres Kind aus dem Tabellenkeller nach Bochum, denn die Hanseaten haben nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Für beide Teams geht es also um Big Points im direkten Duell gegeneinander!

Beide Teams starteten mit Niederlagen ins neue Jahr: Bochum unterlag mit 0:2 in Mainz und muss nun zusätzlich um den zwischenzeitlich bereits errungenen Sieg am Grünen Tisch bangen, da Union Berlin Berufung gegen das Urteil eingelegt hat. Und auch die Hamburger mussten sich mit 0:1 gegen Frankfurt geschlagen geben, hätten wegen der guten Leistung hier aber zumindest ein Remis verdient gehabt.