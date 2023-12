WDR-Sport Schlusslicht Duisburg unterliegt auch Werder Bremen Stand: 10.12.2023 20:25 Uhr

Der MSV Duisburg steckt weiter am Tabellenende der Frauen-Bundesliga fest. Auch gegen Werder Bremen setzte es im eigenen Stadion einen Niederlage.

Der MSV unterlag am Sonntagabend gegen die Norddeutschen mit 0:2 (0:1). Maja Sternad (38.) und Sophie Weidauer (83.) erzielten die Tore für die Bremerinnen.

Nach einem umkämpften Beginn wäre dem MSV fast durch Yvonne Zielinski das frühe 1:0 gelungen. Ihr Schuss aus sieben Metern traf jedoch nur die Latte des Bremer Gehäuses. Doch dann rissen die Bremerinnen das Spiel mehr und mehr an sich. Nach mehreren Versuchen gingen sie durch den Treffer von Maja Sternad in Front (38.). Zuvor hatte Sophie Weidauer die herauseilende Torfrau Ena Mahmutovic angeschossen, den Abpraller verwertete Sternad zum 0:1.

Gelb-Rot für Paula Flach

Der Halbzeitstand ging vollkommen in Ordnung. Als Duisburgs Paula Flach mit einer Grätsche an der Mittellinie deutlich zu spät kam und Chiara Hahn mit gestrecktem Bein am Knöchel traf, zückte Schiedsrichterin Laura Duske die gelb-rote Karte (55.). In Überzahl hatten die Gäste kaum noch Probleme mit der Partie, nur das inkonsequente Ausnutzen der Bremer Torchancen beließ den MSV im Spiel.

Weidauer sorgt für die Entscheidung

Für die Entscheidung sorgte Weidauer, die den Ball nach einer Flanke am zweiten Pfosten völlig freistehend mit dem rechten Knie im MSV-Tor unterbrachte (83.). Durch die Niederlage bleiben die noch sieglosen Duisburgerinnen Schlusslicht der Liga. Am Freitag geht es zum Derby bei Bayer Leverklusen (18.30 Uhr).