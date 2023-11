WDR-Sport "Schleunigst Siege einfahren": VfL Bochum vor Kellerduell in Darmstadt Stand: 02.11.2023 19:04 Uhr

Nach neun Spieltagen in der Fußball-Bundesliga steht der VfL Bochum noch immer ohne Sieg da. Jetzt steht das Kellerduell bei Aufsteiger Darmstadt 98 an.

Darmstadt 98 drängt auf Wiedergutmachung für die Klatsche bei den Bayern, der VfL Bochum will endlich den ersten Dreier in dieser Saison. Der Druck vor dem Kellerduell in Darmstadt am Freitagabend (20.30 Uhr) ist hoch, das machte Bochums Trainer Thomas Letsch klar. "Wir müssen schleunigst gucken, dass wir Siege einfahren", forderte der 55-Jährige am Donnerstag: "Wir brauchen einfach endlich unseren ersten Saisonsieg."

VfL mit bisher fünf Unentschieden

Fünfmal spielten die Bochumer an den ersten neun Spieltagen bereits unentschieden, zuletzt entglitt der erste Sieg beim 2:2 gegen Schlusslicht FSV Mainz 05 in letzter Sekunde. "Wir wissen, dass es schwer ist, gegen uns zu gewinnen", sagte Letsch: "Aber wir wissen auch, dass wir besser werden müssen auf beiden Seiten, um Spiele zu gewinnen." Fehlen wird in Darmstadt Linksaußen Christopher Antwi-Adjei wegen einer Muskelblessur.

Aufsteiger Darmstadt hat zumindest schon zwei Saisonsiege eingefahren, das 0:8 bei Bayern München am vergangenen Spieltag wollen die Lilien nun mit einem couragierten Heimauftritt vergessen machen. "Ich hoffe, dass unser Stadion ins Brodeln kommt. Wir sind dafür verantwortlich, dass es passiert", sagte Trainer Torsten Lieberknecht, der auf die beiden rotgesperrten Klaus Gjasula und Matej Maglica verzichten muss.

Lieberknecht erwartet "phsysisches Spiel"

Gegen Bochum erwarten die Darmstädter ein "sehr physisches Spiel", wie Lieberknecht sagte: "Vielleicht wird es nicht unbedingt ein Leckerbissen. Eher ein intensives Spiel, in dem um jeden Ball gefightet wird."