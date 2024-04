3. Liga SC Verl unterliegt knapp in Halle Stand: 20.04.2024 15:54 Uhr

Nach sechs Spielen ohne Niederlage hat der SC Verl am 34. Spieltag der 3. Liga wieder eine Partie verloren.

Beim stark abstiegsbedrohten Halleschen FC unterlagen die Ostwestfalen am Samstagnachmittag mit 0:1 (0:1). Für Verl ging es nach dem bereits gesicherten Klassenerhalt um nichts mehr. Das Tor des Tages erzielte Halles Tunay Deniz (31.).

Deniz trifft per Kopfball

Halle spielte von Beginn an mit starkem Pressing und machte so zunächst auch das Spiel inklusive einiger Abschlüsse, die aber nicht wirklich gefährlich waren. Aber auch Verl kam hin und wieder vor das HFC-Tor, scheiterte dort aber meist an Schlussmann Sven Müller, der erstmals in diesem Jahr den Kasten hütete. In der 31. Minute erzielte Deniz mit einem leicht abgefälschten Kopfball die verdiente Pausenführung für Halle.

Auch im zweiten Durchgang war der HFC das aktivere Team, ließ aber zumeist Durchschlagskraft vermissen. Verl war nicht chancenlos und kam in der 59. Minute zu einer Gelegenheit durch Maximilian Wolfram, die Müller aber stark vereitelte. In der 74. Minute hätte Michel Stöcker fast das 1:1 erzielt, traf mit seinem Schuss aus 20 Metern aber nur die Querlatte. Ein wirkliches Aufbäumen der Gäste gegen die Niederlage blieb aus.

Heimspiel gegen Mannheim

Verl trifft am kommenden Samstag (27.04.2024/16.30 Uhr) in einem Heimspiel auf den SV Waldhof Mannheim.