3. Liga SC Verl schlägt dezimierten VfB Lübeck am Ende deutlich Stand: 29.10.2023 18:39 Uhr

Der SC Verl hat sich am 13. Spieltag seine Serie auf nun fünf Ligaspiele ohne Niederlage ausgebaut. Am Sonntag gewannen die Ostwestfalen ihr Heimspiel gegen den VfB Lübeck.

Der SCV gewann in der heimischen Sportclub-Arena mit 4:0 (1:0). Nicolás Sessa (27.), Mael Corboz (86.), Maximilian Wolfram (89.) und Marcel Benger (90.) erzielten die Treffer für die Verler. Lübeck agierte dabei knapp 50 Minuten in Unterzahl, nachdem Morten Rüdiger in der 40. Minute die Ampelkarte sah.

Verl hat damit nun 18 Punkte auf dem Konto und macht in der Tabelle einen Sprung vom zwölften auf den achten Tabellenrang. Lübeck bleibt bei zwölf Punkten und ist 16.

Corboz scheitert an Klewin

Der SC Verl war von Beginn an die bessere Mannschaft. Es dauerte jedoch bis zur 24. Minute bis zur ersten gefährlichen Aktion. Corboz zog aus der Distanz ab, Lübecks Torwart Philipp Klewin war jedoch genauso zur Stelle wie gegen den Nachschuss von Nico Ochojski.

Drei Minuten später war Klevin dann aber machtlos. Sessa zirkelte einen Freistoß aus rund 18 Metern von der rechten Seite zur verdienten Verler Führung ins Tor und brachte die Sportclub-Arena zum Jubeln (27.).

Lübeck in Unterzahl

Und es wurde noch besser für den SC Verl: In der 40. Minute sah Lübecks Morten Rüdiger nach einem Foulspiel an Ochojski seine zweite Gelbe Karte der Partie und musste mit Gelb-Rot vom Platz.

In der zweiten Hälfte war dann aber der VfB Lübeck zunächst besser im Spiel. Wirklich gefährlich wurde es Verls Torwart Luca Unbehaun aber nicht. Mitte des zweiten Durchgangs waren dann die Ostwestfalen wieder am Drücker. Lars Lokotsch scheiterte aber gleich zwei Mal an Klewin (66., 74.).

Drei Verler Tore in fünf Minuten

Die Entscheidung fiel dann in der 86. Minute: Oliver Batista Meier trieb den Ball durch das Zentrum und bediente Corboz, der den Ball zum 2:0 einschob. Lübeck gab sich nun geschlagen. So erhöhte Wolfram in der 89. Minute nach Vorlage von Yari Otto noch auf 3:0. Eine Minute später setzte Benger mit dem 4:0 den Schlusspunkt, als er den Ball volley oben rechts im Tor versenkte (90.).

Weiter geht es für den SC Verl bereits am kommenden Freitag (19 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue. Lübeck empfängt am Samstag (14 Uhr) die SpVgg Unterhaching.