3. Liga SC Verl mit turbulentem Remis zum Auftakt Stand: 03.08.2024 16:16 Uhr

Rückstand, eigene Führung, später Ausgleich: Der SC Verl hat im ersten Heimspiel der Drittliga-Saison gemischte Gefühle erlebt - am Ende stand ein Remis gegen den SV Wehen Wiesbaden.

Die Partie am Samstag (03.08.2024) endete 2:2 (1:1).

Die Verler starteten engagiert in das Spiel vor 1.668 Zuschauern in der Sportclub-Arena. Die Gäste aus Hessen wirkten zunächst eher passiv. Doch bei seinem ersten gefährlichen Angriff ging der SV Wehen in Führung: Wehens Tarik Gözüsirin kam aus zwölf Metern zum Schuss - SCV-Keeper Philipp Schulze war noch am Ball, doch den Abpraller versenkte Moritz Flotho im Tor (9. Minute). Die Verler kamen bei dem zügig vorgetragenen Angriff der Gäste immer einen Schritt zu spät.

Doch die Ostwestfalen ließen sich von diesem Rückschlag nicht unterkriegen: In der 28. Minute hatten die SCV-Fans bei einer Dreifach-Chance schon den Torschrei auf den Lippen, doch Marcel Benger traf die Latte, und auch Berkan Taz und Dominik Steczyk konnten den Ball aus wenigen Metern nicht im Tor unterbringen.

Doch beim direkt folgenden Eckball gelang den Gastgebern dann der Ausgleichstreffer: Die Ecke wurde kurz ausgeführt, der Ball kam zu Benger, der aus 18 Metern von halblinks wuchtig abzog und ins lange Eck traf (29.).

Danach entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem der SV Wehen wieder mehr Offensivakzente setzte.

Verls Schulze pariert bei Alleingang

Verl-Torwart Philipp Schulze

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Wiesbadener die große Chance zum erneuten Führungstreffer: Nach einem Konter lief Gästespieler Thijmen Goppel frei auf den Verler Torwart zu, doch der weit herausgeeilte Schulze parierte (49.).

Taz verwandelt Freistoß direkt

Kurz darauf legte sich Verls Taz den Ball bei einem Freistoß halblinks vor dem Strafraum zurecht, und der Verler Offensivspieler zirkelte den Ball direkt oben links ins Toreck (53.). Nach dem eigenen Führungstreffer hatte die Elf von Verl-Trainer Alexander Ende die Partie weitgehend im Griff.

Wehen-Treffer wird zurückgenommen

Einen kuriose Vorfall gab es ab der 72. Minute: Nach einem feinen Solo traf der Wiesbadener Nick Bätzner mit einem Flachschuss aus 17 Metern ins Tor, doch der Jubel währte nur kurz. Doch in einer unübersichtlichen Situation wurde der Treffer, den Schiedsrichter Luca Jürgensen erst gegeben hatte, wieder zurückgenommen. Der Vierte Offizielle hatte offenbar ein Foulspiel an Marcel Benger im Vorfeld des Treffers bemerkt und darauf hingewiesen. Der VAR ist in der 3. Liga nicht im Einsatz.

Eigentor durch Verls Lokotsch

Verls Trainer Alexander Ende

Der SV Wehen ließ sich von dieser Schiedsrichter-Entscheidung aber nicht beirren und machte weiter Druck. In der Schlussphase gelang den Hessen dann doch noch der Ausgleich durch ein Eigentor von Verls Lars Lokotsch (87.). Lokotsch lenkte einen Fallrückzieher des Wiesbadeners Florian Carstens ins eigene Netz.

Danach spielten die Gäste druckvoll auf Sieg, erzielten aber keinen weiteren Treffer mehr. In der fünften Minute der Nachspielzeit kam Verls Chilohem Onuoha noch zu einem gefährlichen Abschluss, der Ball verfehlte das Tor aber. Somit endete die turbulente Partie unentschieden.

Verls nächster Gegner ist Alemannia Aachen

Für den SC Verl steht am zweiten Spieltag ein Auswärtsspiel an. Am Samstag, den 10. August, treten die Ostwestfalen ab 14.00 Uhr beim Aufsteiger Alemannia Aachen an.