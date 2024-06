WDR-Sport Rot-Weiss Essen verliert Kapitän Sapina an Dynamo Dresden Stand: 14.06.2024 10:23 Uhr

Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen verliert seinen Kapitän: Mittelfeldmann Vinko Sapina zieht es zum Ligarivalen Dynamo Dresden.

Das gaben die Vereine am Donnerstag (13.06.2024) bekannt. Bei RWE gehörte Kapitän Sapina standesgemäß mit 29 Spielen (drei Tore/zwei Assists) in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern.

"Man träumt als junger Spieler davon, später für Traditionsvereine und vor vielen Zuschauern auflaufen zu können. Umso mehr fiebere ich auf die Spiele zu und hoffe, meinen Teil zu den ambitionierten Zielen des Vereins beitragen zu können", sagte der gebürtige Ulmer Sapina, der bei Dynamo der sechste Neuzugang für die kommende Saison ist.

Steegmann lässt Sapina "höchst ungerne" ziehen

Sapina, der im vergangenen Sommer vom SC Verl an die Hafenstraße gekommen war, wurde außerdem in der RWE-Mitteilung zitiert: "Wir hatten zusammen ein unglaublich positives Jahr in Essen, in welchem ich sogar noch die Ehre hatte, Kapitän zu sein." Der 28-Jährige fuhr fort: "In den letzten Tagen entwickelte sich die Option, einen langfristigen Vertrag bei Dynamo Dresden zu unterschreiben. Diese Chance möchte ich letztendlich wahrnehmen."

Marcus Steegmann, Direktor Profifußball beim Essener Klub, erklärte: "Wir lassen ihn als unseren Kapitän natürlich höchst ungerne ziehen." Doch insbesondere aufgrund der "wirtschaftlichen Bewertung" sei RWE "zu dem Entschluss gekommen, seinem Wunsch nachzukommen".