WDR-Sport Rot-Weiss Essen unterliegt abgezocktem SV Sandhausen Stand: 02.12.2023 15:56 Uhr

Phasenweise hat Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen das Spiel gegen den SV Sandhausen bestimmt, aber eigene Chancen liegenlassen. Der SVS war abgezockter.

So unterlag RWE am Samstag (02.12.2023) vor heimischer Kulisse den Sandhäusern mit 1:2 (0:1). Der gebürtige Essener Abu-Bekir El-Zein war als Doppelpacker (38., 65.) der Mann des Tages bei den Gästen. Ron Berlinskis Anschlusstor (73.) kam zu spät. Essen verpasst damit einen Satz nach vorne in der Tabelle - Platz drei wäre möglich gewesen. RWE rutscht auf Rang fünf ab und hat weiter 27 Punkte auf dem Konto.

RWE reißt Spiel nach verhaltenem Beginn an sich

Es war ein munterer Spielbeginn an der Hafenstraße. Dabei machte der SVS zunächst mehr Druck und bemühte sich um die spielerische Oberhand, RWE verteidigte diszipliniert, konnte aber nicht jede Gefahr unterdrücken. So grätschte erst Vinko Sapina stark Sebastian Stolze ab und klärte zur Ecke - die wurde aber ebenfalls zu einer brenzligen Angelegenheit. Lukas Brumme störte David Otto noch entscheidend (9.).

Doch dann berappelte sich das Team von Trainer Christoph Dabrowski und kam selbst zur ersten Großchance. Einen schnellen Spielzug über Isaiah Young und Torben Müsel hätte beinahe Stürmer Leonardo Vonic alleine vor SVS-Torwart Nikolai Rehnen zur Führung genutzt - doch er verzog über das Tor (15.). Kurz darauf parierte Rehnen einen Müsel-Kopfball stark (20.).

Essen riss also nach verhaltenem Beginn das Spielgeschehen zunehmend an sich. Und hatte weitere gute Möglichkeiten. Aber mitten in der RWE-Drangphase gelang dann Sandhausen das Tor zur Pausenführung. El-Zein, der RWE auch zuvor schon mehrfach als Aktivposten vor Probleme gestellt hatte, traf mit einem platzierten Schuss aus der Halbdistanz.

Gebürtiger Essener El-Zein schnürt Doppelpack

Nach dem Wiederbeginn flachte die Partie ab. Das Spiel verlagerte sich zwischen die Strafräume. Sandhausen agierte durchaus clever, verwaltete den Vorsprung.

Und dann war es erneut der gebürtige Essener El-Zein, der praktisch aus dem Nichts das zweite Sandhäuser Tor erzielte. Otto hatte den Ball in den Strafraum gehoben, El-Zein war von der Essener Abwehr aus den Augen gelassen worden. Danach verpasste Otto frei vor Essen-Torhüter Jakob Golz die Vorentscheidung (70.).

Berlinski sorgt nochmal für Hoffnung bei RWE

Aber nur wenige Minuten später flammte an der Hafenstraße wieder Hoffnung auf. Denn eine abgefälschte Flanke von Marvin Obuz landete perfekt auf dem Fuß von Stürmer Berlinski, der einschob.

Das gab RWE nochmal einen Energieschub. Essen raffte sich zu einer Schlussoffensive auf, hatte viel Ballbesitz. Aber der erhoffte Ausgleichstreffer fiel nicht mehr.

Rot-Weiss Essen gastiert bei 1860 München

Am 18. Spieltag kommt es für Rot-Weiss Essen zum Duell mit dem TSV 1860 München. Dann gastiert RWE im Grünwalder Stadion (Samstag, 14 Uhr).