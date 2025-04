3. Liga Rot-Weiss Essen entführt drei Punkte aus Cottbus Stand: 09.04.2025 20:55 Uhr

Rot-Weiss Essen hat beim Aufstiegskandidaten Energie Cottbus einen Sieg eingefahren und sich weiter von den Abstiegsplätzen distanziert.

RWE gewann im Rahmen der Englischen Woche der 3. Liga am Mittwochabend mit 1:0 (1:0), verbesserte sich auf Platz zehn und vergrößerte das Polster auf die Abstiegsplätze auf sechs Punkte. Das "Tor des Tages" erzielte Ramien Safi bereits in der 3. Minute.

Nach dem 2:1-Erfolg über Hansa Rostock änderte Essens Coach Uwe Koschinat seine Startaufstellung auf einer Position: Nach seiner Gelbsperre kehrte Klaus Gjasula ins zentrale Mittelfeld zurück und ersetzte Torben Müsel.

RWE erwischt Traumstart

RWE ging mit der ersten Chance der Partie in Führung - und profitierte dabei von einem Schnitzer der Cottbuser Defensive. Essens Safi (3.) sprintete bei einem zu kurz geratenen Rückpass von Niko Bretschneider dazwischen, umkurvte Energie-Innenverteidiger Dennis Slamar und lupfte den Ball über Cottbus-Keeper Elias Bethke hinweg ins Tor.

Cottbus kam weiter nur schleppend ins Spiel, Essen blieb das gefährlichere und spielstärkere Team. Nach einem Steilpass von Ahmet Arslan lief Safi (29.) allein auf Bethke zu, doch der Cottbuser Schlussmann ging dazwischen und verhinderte einen höheren Rückstand. Kurz vor der Halbzeitpause verpasste auch Jose-Enrique Rios-Alonso (43.) den zweiten Essener Treffer, als er nach einer Ecke von Lucas Brumme knapp am linken Pfosten vorbei köpfte.

Cottbus fällt nicht viel ein

Die erste gute Chance nach der Halbzeitpause gehörte Cottbus. Bretschneider flankte in die Mitte zu Timmy Thiele (51.), dessen Flugkopfball am Tor vorbei segelte. Im Laufe der zweiten Hälfte flachte das Niveau etwas ab: Cottbus mangelte es in der Offensive weiter an Ideen, Essen konzentrierte sich zunehmend auf die Defensive. Nach einer Flanke von Hasse kam Thiele (70.) erneut zum Kopfball, bekam aber nicht genug Druck darauf. Auch in der Schlussphase blieb Energie vor den gegnerischen Tor glücklos.

Essen nun gegen Aue

Schon am Samstag (14 Uhr) geht es für RWE mit einem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue weiter. Cottbus tritt am Sonntag (16.30 Uhr) bei Borussia Dortmund II an.

Unsere Quellen: