WDR-Sport RL West: Wuppertal lässt gegen Wiedenbrück Federn Stand: 22.09.2023 19:33 Uhr

Der Wuppertaler SV hat in der Regionalliga West den sechsten Sieg im achten Spiel verpasst. Gegen den SC Wiedenbrück reichte es am Freitag (22.09.2023) nur zu einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Die Wuppertaler dominierten die Partie von Beginn an, was aber im Vergleich zu vielen vorherigen Spielen fehlte, war die Zielstrebigkeit. So gab es kaum Chancen und erst kurz vor der Halbzeitpause Aufregung. Wiedenbrück-Torhüter Marcel Hölscher rettete in einer Situation den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand - der Schiedsrichter hielt es jedoch nicht für ein strafbares Vergehen (39.).

Ganz anderer Meinung war da offenbar WSV-Sportdirektor Gaetano Manno, der Referee Cengiz Kabalakli unmissverständlich klarmachte, was er von dessen Entscheidung hielt. Manno sah für seinen Protest die Rote Karte - ein Vorgang der die Stimmung im Stadion mächtig aufheizte.

Altuntas kontert Karahan

Doch Wiedenbrück ließ dies kalt. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Bahattin Karahan nach einem Konter völlig freistehend die Führung der Gäste (51.). Die hielt jedoch nur ein paar Minuten, weil Ilhan Altuntas nach einem Eckball zur Stelle war und per Kopf das 1:1 erzielte (59.).

Charlison Benschop verpasste mit seiner ersten guten Chance den Führungstreffer gegen den stark abwehrenden Hölscher (72.) Und so musste Wuppertal wieder auf ein Tor in den Schlussminuten hoffen - doch der gelang nicht. So blieb es nach dem 1:4 beim SC Paderborn II bei der zweiten Partie ohne Sieg. Zuvor hatte der WSV 16 von 18 möglichen Punkten geholt.

Gladbach siegt dank Reitz

In der zweiten Partie am Freitagabend gelang der U23 von Borussia Mönchengladbach ein wichtiger Sieg. Tony Reitz schoss sein Team mit einem Doppelpack (29./47.) zum 2:1 (1:1) gegen Paderborn. Moritz Flotho hatte die Gäste in Führung gebracht (12.).