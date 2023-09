WDR-Sport RB Leipzig, Rose, Eberl - Gladbachs Frage der Ehre Stand: 22.09.2023 16:07 Uhr

Borussia Mönchengladbach ist in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison noch ohne Sieg. Ein Erfolg am Samstag (23.09.2023, 15.30 Uhr) gegen RB Leipzig wäre aber nicht nur aus sportlicher Sicht Goldwert.

Von Sebastian Hochrainer

Zumindest einer Sache dürfte sich Borussia Mönchengladbach für das kommende Wochenende gewiss sein. Bei allen - Trainerstab, Mannschaft, Zuschauer - werden die Sinne geschärft sein. Zwar bleibt das Derby gegen den 1. FC Köln grundsätzlich das prestigereichste Duell für die Gladbacher, in Sachen Brisanz steht das Spiel gegen RB Leipzig dem aber in nichts nach. Vor allem im aktuellen Fall.

Erstes Wiedersehen mit Eberl

Zum ersten Mal wird Max Eberl, seit Dezember 2022 Sport-Geschäftsführer in Leipzig, in den Borussia-Park zurückkehren. 23 Jahre hatte der 50-Jährige zuvor am Niederrhein gearbeitet, als Sportdirektor baute er den Verein zu einem Klub von internationalem Format - dass es zuletzt dann bergab ging, hat jedoch auch viel mit seinem Erbe zu tun.

Max Eberl wird neuer Sport-Geschäftsführer bei RB Leipzig

Eberl beendete aus gesundheitlichen Gründen die Zusammenarbeit und heuerte zehn Monate später beim zweiten Erzfeind neben Köln an. Für die Gladbacher Fans ist das RB-Konstrukt ein Rotes Tuch, in jedem Spiel macht die Nordkurve mit Trillerpfeifen 19 Minuten lang ohrenbetäubenden Lärm, außerdem gibt es jede Menge Plakate - die in einigen Fällen auch schon weit unter der Gürtellinie waren.

Seoane: Energie auf Leistung und Entwicklung konzentrieren

Gladbachs neuer Trainer Gerardo Seoane erhofft sich dennoch, dass er auf die Unterstützung der Fans zählen kann. "Wir konzentrieren uns auf unsere Aufgabe, damit haben wir genug zu tun. Wir wissen, dass das eine oder andere Thema schon mal extrem im Vordergrund stand, aber wir wünschen uns, dass wir unsere Energie auf unsere Leistung und Entwicklung konzentrieren", sagte Seoane.

Denn neben der Rückkehr Eberls und der grundsätzlichen Kritik an RB Leipzig ist auch das Wiedersehen mit Seoanes Trainerkollegen Marco Rose eine emotionale Angelegenheit. Er führte Gladbach einst in die Champions League, verließ den Verein aber nach nicht mal zwei Jahren Richtung Dortmund und wurde binnen weniger Tage vom Helden zum Feindbild.

Rose erwartet Gladbacher Wiedergutmachung

Es wird aber schon Roses drittes Gastspiel seit seinem Gladbach-Abschied sein. Entsprechend steht diese Personalie nicht im Vordergrund, sie trägt aber trotzdem nach wie vor ein Stück weit zur Brisanz bei. "Ich glaube, dass es emotional wird, davon kann man ausgehen. Wir werden uns aber auf uns und unsere Leistung konzentrieren", sagte Rose und warnte vor einem Gegner, der auf Wiedergutmachung aus ist. "Gladbach ist für sich in der Pflicht, vor eigenem Publikum die erste Halbzeit in Darmstadt ein Stück weit aufzuarbeiten. Das müssen wir annehmen."

Denn bei aller Rivalität zum Leipziger Klub-Konstrukt sollte für Gladbach die eigene sportliche Situation hervorstechen. Nur zwei Punkte hat das Seoane-Team in den vier ersten Ligaspielen geholt. Und hätte es nicht beim Stand von 0:3 bei Darmstadt 98 am vergangenen Wochenende einen mehr als glücklichen Platzverweis für den Gegner und das Comeback zum Punktgewinn (3:3) gegeben, wäre die Aufregung noch viel größer.

Unterstützung der Fans für Gladbach elementar

"Wir sind mit den zwei Punkten nicht zufrieden, aber dass die Saison nicht einfach wird, ist uns und der gesamten Mannschaft bewusst", sagte Seoane. "Dieses Bewusstsein spüre ich auch bei den Fans, die uns durch ihre große Unterstützung immer eine positive Rückmeldung gegeben haben."

Auf die wird Gladbach vielleicht gegen Leipzig 19 Minuten lang warten müssen, falls der Kern der Fans wieder den Support einstellen wird, während sie mit Trillerpfeifen protestieren. Doch es ist eben auch ein Zeichen an die eigenen Spieler, dass ihnen diese Partie besonders am Herzen liegt. Gegen Leipzig ist es besonders an diesem Samstag auch eine Gladbacher Frage der Ehre.