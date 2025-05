WDR-Sport Rad-Rennen "Rund um Köln": Straßensperrungen und Events Stand: 18.05.2025 11:31 Uhr

Der Radsport hat heute in Teilen Kölns und im Bergischen Land Vorfahrt. "Rund um Köln" hat mehr als 8000 Starter:innen.

Autofahrer haben schlechte Karten und sollten ihre Fahrt-Route sorgsam planen. Im Start- und Zielbereich am Kölner Rheinauhafen gibt es Sperrungen. Autofahrer sollten die Severinsbrücke meiden. Auch die Straßen im Bergischen Land werden teilweise gleich mehrfach für die Rennstrecke genutzt.

Immer wieder Sperrungen

30 Minuten bevor die Radsportler durchfahren, wird der jeweilige Abschnitt dicht gemacht. Ob und wann er wieder für den Autoverkehr freigegeben wird, hängt vom Rennverlauf ab, sagen die Veranstalter. Sicher ist aber: Während des Rennens gibt es Haltverbotszonen - Falschparker werden abgeschleppt.

Partys und Event-Points

Für diejenigen, die beim Anfeuern auch feiern wollen, gibt es an der Strecke mehrere Stellen, an denen Partys stattfinden. Vom Start- und Zielbereich in Köln über verschiedene Gelegenheiten im Bergischen: Ein beliebter Hotspot ist am Schlossberg in Bensberg mit seinem berüchtigten Kopfsteinpflaster-Anstieg, oder in Kürten-Spitze. Dort kommen die Radsportler am häufigsten vorbei.

Die Hobby-Fahrer kurz vor der Zielgeraden in Köln

Teilnehmer-Rekord bei den Amateuren

Die ersten beiden Rennen sind um 9 Uhr in Köln gestartet. Die Amateure gehen auf zwei unterschiedlich lange Strecken, 60 und 120 Kilometer. Die Profis sollten um 11:30 Uhr gefolgt, der Start verzögert sich etwas. Sie fahren 181 Kilometer. In Bergisch Gladbach werden um 12:30 noch einmal Amateure auf eine 30 Kilometer lange Strecke geschickt. Das Ziel ist für alle: der Rheinauhafen in Köln. Mit etwa 8.000 Amateuren meldet das älteste deutsche Eintagesrennen einen neuen Teilnehmer-Rekord.

