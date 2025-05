WDR-Sport Läuft in Duisburg: 42. Rhein-Ruhr-Marathon am Sonntag Stand: 18.05.2025 06:00 Uhr

Ein echter Lauf-Klassiker: Zum 42. Mal laufen Marathonbegeisterte am Sonntag durch Duisburg. Mit dabei sind so viele wie noch nie.

Von Sebastian Tischkov

Laufschuhe an, Startnummer geschnappt - und los: Knapp 8.000 Menschen werden diesen Sonntag durch Duisburg laufen, ein Teilnehmerrekord. Und auch das Wetter soll lauf-freundlich werden: 19 Grad und trocken. Gute Voraussetzungen für Vorjahressieger Berno Hildebrand, der nach Angaben der Veranstalter seinen Vorjahressieg verteidigen will.

Duisburg wird für einen Tag zum Läuferparadies

Anwohnerinnen und Anwohner müssen schon ab 7:00 Uhr morgens großflächige Sperrungen in ganz Duisburg berücksichtigen. Doch sie bekommen auch etwas geboten: Zahlreiche Nachbarschafts-Parties feiern die Läufer entlang der Strecke. Zwar findet das Bürgerfest auf dem Buchholzer Markt in diesem Jahr nicht statt, trotzdem soll ein DJ Besuchern und Läufern auf dem Platz einheizen.

Musik gehört zum Rhein-Ruhr-Marathon einfach dazu: Auch die Samba-Bands sind ein fester Bestandteil im Programm. Sie sollen die Läufer auf den über 42 Kilometern motivieren. Elf Gruppen sind entlang der gesamten Strecke positioniert.

Strecke führt rund elf Kilometer am Rhein entlang

Die Strecke des Marathons führt an der Deutschen Oper am Rhein in der Duisburger Innenstadt vorbei

Das große Finale findet auch wie in den Vorjahren in der MSV-Arena statt. Dort befindet sich auch der Zieleinlauf - und die Finisher sollen auch vor zahlreichen Zuschauern kräftig gefeiert werden.

Der Rhein-Ruhr-Marathon ist der älteste City-Marathon in NRW und findet in diesem Jahr zum 42. Mal statt. Tradition hat auch der am Freitag vorher stattfindende Schülermarathon. Da traten mit über 2.300 Läuferinnen und Läufer ebenfalls so viele an, wie bisher noch nie.

