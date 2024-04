3. Liga Preußen Münsters Siegesserie endet gegen Regensburg Stand: 06.04.2024 16:01 Uhr

Der Höhenflug von Preußen Münster in der 3. Liga hat im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Jahn Regensburg vorerst ein Ende genommen.

Münster musste sich nach zuvor 13 Spielen ohne Niederlage und sieben Siegen in Serie deutlich mit 1:3 (0:3) geschlagen geben und könnte am Sonntag wieder von Dynamo Dresden vom dritten Tabellenplatz verdrängt werden.

Noah Ganaus (3.), Christian Viet (15.) und Dominik Kother brachten gnadenlos effiziente Regensburger bereits in der ersten Hälfte auf die Siegerstraße. Shaibou Oubeyapwa gelang spät noch ein Tor für Münster (81.).

Regensburg schlägt eiskalt zu

Preußen-Trainer Sascha Hildmann schickte dieselbe Elf auf das Feld wie beim 1:0-Heimerfolg gegen Dynamo Dresden am vergangenen Wochenende.

Die Gäste aus Regensburg legten einen Blitzstart hin und gingen bereits in der 3. Minute mit einem Konter und dem Treffer von Ganaus in Führung. Zuvor hatte Andreas Geipl den Ball im Mittelfeld erobert und das Tor dann vorbereitet. Münster schüttelte den Schock des frühen Gegentreffers schnell ab und drängte auf den Ausgleichstreffer. Luca Bazzoli scheiterte in der 13. Minute mit einem Volleyschuss an Jahn-Keeper Felix Gebhardt, der den Ball an die Latte lenkte.

Fast im direkten Gegenzug schlug der Tabellenführer wieder eiskalt zu. Dieses Mal legte Konrad Faber mit einem Lauf über die rechte Seite für Viet auf, der aus kurzer Distanz auf 2:0 erhöhte (14.). Nachdem Batmaz für Münster eine gute Gelegenheit hatte (23.), sorgte Kother mit dem 3:0 (26.) für die frühe Vorentscheidung in dieser Partie. Wieder ging dem Treffer ein Regensburger Ballgewinn im Mittelfeld voraus, der dazu führte, dass Kother frei vor Max Schulze Niehues auftauchte und dem Torhüter keine Chance ließ.

Auch nach dem dritten Nackenschlag spielte Münster weiter nach vorne und wurde dabei auch weiter vom eigenen Anhang unterstützt. In der 39. Minute ergab sich für Bouchama eine gute Gelegenheit aus 16 Metern, den Schuss setzte der Mittelfeldspieler aber über das Tor. Fast hätte Regensburg erneut mit einem Treffer geantwortet, Louis Breunig stand bei seinem Kopfball, den Schulze Niehues noch an die Latte lenkte, aber im Abseits (41.). Kurz vor der Pause hatte Ganaus noch eine Gelegenheit mit einem direkten Freistoß, der aber am Tor vorbei ging (45.).

Aufbäumen von Münster kommt zu spät

Zum zweiten Durchgang wechselte Hildmann doppelt und brachte mit Daniel Kyerewaa und Jano ter Horst zwei frische Kräfte. Die ersten Minuten der zweiten Hälfte gehörten aber Regensburg, das zu einer Chance für Geipl kam, die Schulze Niehues entschärfen konnte (48.). Auch danach blieb der Jahn das bessere Team. Fast hätte Benedikt Saller mit einem Kopfball das 4:0 erzielt, doch Schulze Niehues reagierte erneut stark (56.).

Von einem Aufbäumen der Hausherren war nach der Pause nichts zu sehen, stattdessen machte sich zunehmend Verunsicherung breit. Regensburg kontrollierte die Partie und war dem vierten Treffer näher als Münster dem ersten. Insgesamt passierte aber nicht mehr viel vor den Toren und das Spiel plätscherte über weite Phasen so vor sich hin.

Als nichts mehr auf weitere Höhepunkte hindeutete, traf Münster. Der 30 Sekunden zuvor eingewechselte Oubeyapwa traf mit einem satten Schuss aus der Distanz zum 1:3 aus Sicht der Hausherren (81.). Es blieb bei diesem einen Treffer für Münster an diesem Nachmittag, auch wenn Batmaz (90.+1) und Dominik Steczyk (90.+2) noch gute Gelegenheiten hatten.

Münster muss nun nach Ulm

Nächster Gegner des SC Preußen ist der SSV Ulm. Die Partie des 33. Spieltags wird am 13. April um 14 Uhr im Ulmer Donaustadion angepfiffen.