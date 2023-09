3. Liga Preußen Münster unterliegt abgezockten Mannheimern Stand: 02.09.2023 16:08 Uhr

Aufsteiger Preußen Münster hat in der 3. Liga die dritte Pleite im fünften Spiel kassiert. Trotz guter erster Halbzeit unterlagen die Preußen einem effizienten SV Waldhof Mannheim.

Münster verlor am Samstag im eigenen Stadion gegen Mannheim mit 1:3 (0:1) und rutsche in den Tabellenkeller ab.Nach fünf Spielen haben die Preußen vier Punkte auf dem Konto. Mannheim steht nun bei sieben Zählern und springt ins Tabellenmittelfeld.

Fridolin Wagner brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung (45.+2), Pascal Sohn erhöhte nach der Pause (54.). Joel Grodowski brachte Münster nach 57 Minuten noch einmal heran. Charles-Jesaja Hermann (76.) sorgte für den Endstand.

Temproreicher Start in Münster

Beide Mannschaften gingen vom Start weg in die Vollen. Schon nach zwei Minuten später schoss Münsters Gerrit Wegkampf den Ball nur knapp am Mannheimer Tor vorbei. Im direkten Gegenzug stellte Bentley Bexter Bahn Münsters Keepeper May Schulze Niehues vor erste Probleme (3.).

Mit viel Tempo ging es weiter und die Preußen earbeiteten sich weitere Torchancen. Es haperte jedoch an der Chancenverwertung. In der 16. Minute klärte Mannheims Julian Riedel im letzten Moment gegen den einschussbereiten Malik Batmaz. In der 35. Minute traf Sebastian Mrowca aus 20 Metern nur den Pfosten.

Wagner trifft aus 20 Metern

Mannheim zeigte sich dagegen eiskalt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte nahm Wagner einen Querpass 20 Meter vor dem Tor direkt und hämmerte den Ball ins linke Eck (45.+2).

Und der Waldhof blieb auch nach Wiederanpfiff effizient. Zwar traf Kelvin Arase in der 53. Minute nur den Pfosten, Sohm brachte den Ball aber nur eine Minute später per Kopf dann doch im Münsteraner Tor unter. Zuvor hatten die Preußen den Ball nicht entscheidend klären können.

Grodowski bringt Münster heran

Wiederum nur drei Minuten später war Münster aber wieder im Spiel. Wagner brachte den gerade erst eingewechselten Grodowski im Strafraum zu Fall. Der Gefoulte trat selber an und versenkte den fälligen Foulelfmeter souverän in die Tormitte (57.).

Münster drückte nun auf den Ausgleich. Zwingende Aktionen kamen dabei aber nicht heraus. Nach rund 70 Minuten hatte sich Mannheim vom Münsteraner Druck befreit - und zeigte sich erneut eiskalt. Per Zufall landete der Ball im Lauf von Hermann, der frei vor Schulze Niehues cool blieb und zum 3:1 traf (76.).

Münster muss nach Sandhausen

Das war letztlich die Entscheidung. Münster spielte zwar weiter nach vorne, jedoch ohne die letzte Überzeugung. Nach der Länderspielpause reisen die Preußen nun zum SV Sandhausen (16.09.2023, 14 Uhr). Waldhof Mannheim empängt einen Tag später (16.30 Uhr) den SSV Ulm.