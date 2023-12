WDR-Sport Powervolleys Düren bleiben zu Hause ungeschlagen Stand: 02.12.2023 21:54 Uhr

In der Volleyball-Bundesliga der Männer haben die SWD Powervolleys Düren gegen die Baden Volleys SSC Karlsruhe einen souveränen Sieg eingefahren.

So setzte sich am Samstag (02.12.2023) das Team von Cheftrainer Matti Alatalo in der heimischen Dürener Arena mit 3:1 (25:17, 25:19, 23:25, 25:19) durch. Dadurch haben die Powervolleys nun 17 Punkte auf dem Konto und belegt Rang zwei, der Abstand auf die Berlin Recycling Volleys beträgt drei Zähler.

Düren ist durch den Sieg über Karlsruhe weiterhin zu Hause ungeschlagen. Gegen die Baden Volleys legte Düren einen starken Start hin, schlug gnadenlos auf, Karlsruhe konnte nur wenig entgegensetzen.

Die Gäste gaben sich aber nicht auf und wehrten sich nach Kräften, gingen teilweise Risiko. Karlsruhe verhinderte so das drohende 3:0 und verkürzte zeitweise auf 1:2 aus Gäste-Sicht. Aber der letzte Satz ging wieder an Düren, Robin Baghdady setzte per Aufschlag den Schlusspunkt.