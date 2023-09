Handball Pokal: Hamm-Westfalen gewinnt 99-Tore-Spektakel gegen Potsdam Stand: 19.09.2023 21:28 Uhr

Der ASV Hamm-Westfalen hat die 3. Runde des DHB-Pokals erreicht. In einem packenden Pokal-Fight setzte sich der Bundesliga-Absteiger gegen den 1. VfL Potsdam nach der zweiten Verlängerung durch.

Die beiden Zweitligisten lieferten sich über 80 Minuten einen offenen Schlagabtausch und bescherten dem Publikum am Ende 99 Treffer. Der ASV gewann gegen Potsdam 50:49 und ist im DHB-Pokal eine Runde weiter.

Hamm dominiert den ersten Durchgang

Die Gastgeber fanden mit Anpfiff direkt ins Spiel und dominierten die Partie über weite Strecken. Rückraumspieler Nico Schötte brachte Hamm in den ersten Minuten mit drei Treffern in Folge in Führung.

Nach einer knappen Viertelstunde brachte Andreas Bornemann den ASV erstmals mit vier Punkten in Front. Alleine in der ersten Hälfte traf der 29-Jährige acht seiner neun Versuche. Zur Halbzeit führte der Tabellenführer der 2. Liga mit 23:20.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte hielt Hamm den Vorsprung aufrecht. Drei Potsdamer Tore in Folge brachten nach 45 Minuten den erst dritten Ausgleich des Spiels.

Auch nach erster Verlängerung kein Sieger

Es entwickelte sich ein echter Pokal-Krimi. Yonathan Dayan brachte den ASV immer wieder in Führung und erzielte drei seiner sechs Treffer in den letzten acht Minuten. Die Gäste aus Potsdam steckten nicht auf und erzielten in Person von Max Beneke vier Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit den Ausgleich zum 39:39.

Auch in der ersten Verlängerung spielte sich keine Mannschaft einen deutlichen Vorsprung heraus. In der 66. Spielminute ging Potsdam zum ersten Mal überhaupt in Führung (41:42). Aber auch die Gäste konnten sich nicht absetzen und so ging es in die zweite Verlängerung.

In dieser schaffte es der ASV mit zwischenzeitlich drei Toren davonzuziehen. In den letzten Minuten kam Potsdam erneut auf einen Treffer heran, diesmal schafften es der ASV Hamm-Westfalen den Vorsprung über die Zeit zu bringen.