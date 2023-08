Fußball-Bundesliga Gladbach leiht Siebatcheu von Union Berlin aus Stand: 31.08.2023 13:15 Uhr

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verstärkt sich noch einmal im Angriff. Von Champions-League-Teilnehmer Union Berlin kommt auf Leihbasis Stürmer Jordan Siebatcheu.

Wie der Fußballklub vom Niederrhein am Donnerstag (31.08.2023) in einem Video auf Instagram bestätigte, hat man sich mit Union Berlin erfolgreich auf eine Leihe des US-Amerikaners verständigt. Wie Gladbach bereits früher am Donnerstag bekanntgab, habe der 27-jährige dank einer "entsprechenden Genehmigung von Union Berlin" schon am Training teilgenommen.

Trainer Seoane kennt Siebatcheu noch aus Bern

Zuletzt hatten mehrere Medien über den bevorstehenden Wechsel des US-Nationalspielers berichtet. Demnach sei über eine einjährige Leihe mit Kaufoption verhandelt worden. Gladbachs Trainer Gerardo Seoane kennt Siebatcheu noch aus der gemeinsamen Zeit beim Berner Club Young Boys in der Schweiz.