WDR-Sport NRW-Teams im Pokal - Lotte will den KSC ärgern, Köln gegen Sandhausen Stand: 17.08.2024 17:17 Uhr

Elf der 64 Teilnehmer in der 1. Runde des DFB-Pokal kommen aus Nordrhein-Westfalen. Mit den Sportfreunden Lotte möchte ein Regionalligist für die große Überraschung sorgen.

Neben Lotte befinden sich auch die Teams aus der 2. Bundesliga und der 3. Liga schon mitten im Liga-Spielbetrieb. Anders sieht das bei den vier Bundesligisten aus.

Erzgebirge Aue - Borussia Mönchengladbach 1:3 (1:1)

Borussia Mönchengladbach hat sich sechs Tage vor dem Bundesliga-Start in der ersten DFB-Pokalrunde bei Erzgebirge Aue durchgesetzt. Nach dem Auer Führungstreffer drehte Gladbach das Spiel am Samstag und siegte schließlich mit 3:1.

VfR Aalen - Schalke 04 0:2 (0:1)

Schalke 04 besiegte den Oberligisten Aalen ohne Glanz mit 2:0. Die Gelsenkirchener taten sich schwer und profitierte beim ersten Treffer von einer umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidung.

Rot-Weiss Essen - RB Leipzig 1:4 (1:2)

Drittligist Essen ging durch einen Treffer von Ramien Safi in der zweiten Minute in Führung. Mit zunehmender Spieldauer konnte Champions-League-Teilnehmer Leipzig aber seine Klasse ausspielen und siegte am Ende verdient mit 4:1 im Stadion an der Hafenstraße.

1. FC Phönix Lübeck - Borussia Dortmund (Sa. 18 Uhr)

Mit einem Regionalligisten aus dem Norden bekommt es der BVB zu tun. Für den 1. FC Phönix Lübeck wird es das größte Spiel der Vereinsgeschichte. "Ich bin sprachlos. Das ist die Krönung", sagte Thomas Laudi, Klubvorstand des 1. FC Phönix Lübeck, am 1. Juni bei der Pokalauslosung.

Für das Duell mit dem Champions-League-Finalisten ziehen die Lübecker in das Hamburger Volksparkstadion um - in das eigene Stadion passen nur 3.000 Zuschauer.

Alemannia Aachen - Holstein Kiel (Sa. 18 Uhr)

Die Alemannia ist mit einem Sieg gegen Essen fulminant in die erste Profisaison seit elf Jahren gestartet. Am Samstag folgte nach 80 Minuten in Unterzahl ein Punktgewinn gegen den SC Verl.

Ähnlich wie Essen wird auch Aachen im Pokal auf die volle Unterstützung der Fans bauen können. Die Stimmung nach vier Punkten aus zwei Spielen könnte beim Drittliga-Aufsteiger schlechter sein. "Wir wollen die Euphorie gar nicht bremsen. Das wäre in so einem Klub selbstmörderisch, wenn wir künstlich versuchen, irgendwas negativ zu reden", sagt Trainer Heiner Backhaus.

Arminia Bielefeld - Hannover 96 (Sa. 18 Uhr)

Noch besser als Aachen ist mit Arminia Bielefeld der dritte Drittligist aus NRW in die aktuelle Saison gestartet. Gegen Cottbus (2:1) und die U23 von Borussia Dortmund (1:0) gab es jeweils drei Punkte. Am Samstag kommt es auf der Bielefelder Alm zu einem Traditionsduell mit Hannover 96.

Bremer SV - SC Paderborn (So., 15.30 Uhr)

Der SC Paderborn ist das einzige Team in der 2. Bundesliga, das beide bisherigen Saisonspiele gewinnen konnte und grüßt von der Tabellenspitze. Am Sonntag ist Paderborn zu Gast bei Regionalligist Bremer SV. Gespielt wird auf dem heimischen Panzenberg in Walle. Dort geht erstmals seit 33 Jahren wieder eine DFB-Pokalpartie über die Bühne.

1. FC Köln - SV Sandhausen (So., 15.30 Uhr)

Deutlich schlechter als die Paderborner ist Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Zum Auftakt kassierte der FC eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen den HSV, am vergangenen Samstag sprang in Elversberg nur ein Punkt heraus.

"Es geht in eine gute Richtung und trotzdem müssen wir unsere Leistung noch stabiler abrufen", sagte FC-Trainer Gerhard Struber. Gegner am Sonntag ist Drittligist SV Sandhausen, der mit zwei Siegen einen makellosen Saisonstart hinlegte.

Jahn Regensburg - VfL Bochum (So., 15.30 Uhr)

Der VfL Bochum hat in der vergangenen Saison gerade noch so den Klassenerhalt geschafft und spielt ein weiteres Jahr in der Bundesliga. Am Sonntag trifft der VfL im Pokal auf Zweitligist Jahn Regensburg.

Noch steht nicht fest, wer beim VfL am Samstag zwischen den Pfosten stehen wird. Bochum hat mit der langjährigen Nummer eins des 1. FC Köln, Timo Horn (zuletzt RB Salzburg), und Patrick Drewes (Karslruher SC) im Sommer zwei potentielle Stammtorhüter verpflichtet.

Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf (So., 18 Uhr)

Stimmungsvoll wird es am Sonntag in Dresden. Düsseldorf ist zu Gast bei der Dynamo. In den bisherigen 15 Aufeinandertreffen liegt Dresden mit sechs zu fünf Siegen knapp vorne - das bisher einzige Pokalspiel gewann Düsseldorf im August 1995.

Kopfballduell zwischen Benito Raman (Fortuna Düsseldorf) und Marco Hartmann (Dynamo Dresden)

Den letzten Sieg holte die Fortuna am 28. April 2018 in Dresden. Der damalige 2:1-Sieg bescherte Düsseldorf den Aufstieg in die Bundesliga. Damals mit dabei: Benito Raman. Der 29 Jahre alte Stürmer wechselte nach dem Aufstieg zu Standard Lüttich, spielte später noch bei Schalke 04 und steht aktuell beim beim türkischen Erstligisten Samsunspor unter Vertrag. Ausgerechnet vor dem Pokalspiel in Dresden steht Düsseldorf kurz vor der spektakulären Rückholaktion des Belgiers.

Spektakulär war auch Düsseldorfs Pokal-Reise in der vergangenen Saison. Nach Siegen gegen Illertissen, Unterhaching, Magdeburg und St. Pauli war für die Fortuna erst im Halbfinale gegen den späteren Pokalsieger Bayer Leverkusen Schluss.

Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC (So., 18 Uhr)

Die Sportfreunde Lotte sind der einzige Regionalligist, der aus NRW in der ersten Pokalrunde mit dabei ist. Nach zwei Jahren in der Oberliga ist Lotte zurück in der 4. Liga und legte einen fulminanten Saisonstart hin. Nach Siegen gegen Uerdingen, Gütersloh und Türkspor Dortmund ist Lotte punktgleich mit dem MSV Duisbrg und Fortuna Köln Tabellendritter.

"Die Vorfreude ist riesengroß. Das ist ein absolutes Highlight-Spiel. Die wenigsten meiner Jungs haben schon mal den DFB-Pokal live miterleben dürfen. Das ist dann wirklich auch die Krönung für die letzte Saison", freut sich Trainer Fabian Lübbers auf Zweitligist Karlsruher SC.

Zweikampf zwischen Christoph Kobald (Karlsruher SC) und Exauce Andzouana (Sportfreunde Lotte)

Schon in der Saison 2021/22 traf Lotte in der ersten Runde auf den KSC - verlor 1:4. "Wir werden den Tag genießen. Natürlich wollen wir eine kleine Sensation schaffen, den KSC vielleicht ärgern", sagt Lübbers.

Münster und Leverkusen erst Ende August

Für Preußen Münster und Titelverteidiger Bayer Leverkusen beginnt der Pokal erst zwei Wochen später. Der Grund: Leverkusen spielt am Samstag (20.30 Uhr) gegen Vize-Meister und Preußen-Gegner VfB Stuttgart im Supercup.

In der ersten Pokalrunde trifft Leverkusen am 28. August (18 Uhr) auf Carl Zeiss Jena, Preußen Münster empfängt einen Tag vorher (27. August, 20.45 Uhr) Stuttgart.