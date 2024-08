Viel Mühe im DFB-Pokal Leipzig hat nur eine Halbzeit Probleme mit Essen Stand: 17.08.2024 18:08 Uhr

Mit viel Mühe und ohne spielerischen Glanz hat RB Leipzig die Pflichtaufgabe im Pokal bei Drittligist Rot-Weiß Essen überstanden. Erst am Ende entschied der Favorit die Partie.

Ramien Safi hatte den Drittligisten am Samstag (17.08.2024) völlig überraschend in der 2. Minute in Führung gebracht. Für Leipzig gelang Benjamin Sesko der Ausgleich (12.), dann sorgten Lois Openda (40.) und nach einem starken Schlussspurt Antonio Nusa (84.) und Xavi Simons (87.) die Treffer zum 4:1-Endstand.

Orban hält zu viel Abstand gegen Safi

Die Partie hatte keinerlei Anlaufzeit gebraucht. Noch nicht mal zwei Minuten waren gespielt, als RWE-Stürmer Safi auf der linken Seite von Torben Müsel perfekt steil geschickt wurde, in die Mitte zog und auf die Gegenwehr von Willi Orban zu warten schien. Doch der Leipziger Kapitän blieb auf Sicherheitsabstand, was Safi dazu animierte, die Kugel trocken ins rechte Eck zu schieben.

Auch danach blieb Essen die aktivere Mannschaft, schaltete gut um, bis sich nach elf Minuten eine doppelte Unaufmerksamkeit einschlich: Amadou Haidara bekam bei seiner Rechtsflanke keinen Druck, im Zentrum stand Benjamin Sesko frei und konnte mühelos zum Ausgleich einnicken.

Openda erst hektisch, dann treffsicher

Essen blieb aber gefährlich, und als Ahmet Arslan mit einer Volleyabnahme das 2:1 vergab, sah sich Leipzigs Trainer Marco Rose an der Seitenlinie zu einer kernigen Standpauke veranlasst. Die Botschaft kam aber an. In der Folge übernahm RB die Regie, Xavi Simons mit einem Schlenzer (22.) und Lois Openda (26.) agierten aber etwas zu hektisch, um die Gäste in Fhrung zu bringen.

Das gelang Openda dann aber fünf Minuten vor der Pause: Haidara hatte einen Konter über Sesko eingeleitet, dessen Hereingabe der Belgier nur noch über die Linie zu drücken brauchte.

Sesko, Openda vergeben Großchancen

Doch auch nach dem Wechsel hielt Essen weiter voll dagegen. Erst nach knapp einer Stunde ließen Kraft und Konzentration sichtbar nach, Leipzig kam zu einer Großchance nach der anderen. Sesko scheiterte erst nach einer abgefälschten Flanke von David Raum, dann kratzte RWE-Keeper Jakob Golz seinen Kopfball auch wieder nur aus fünf Metern noch überragend von der Linie.

Openda, der Sesko den Ball zum möglichen 3:1 serviert hatte, winkte in dieser Szene genervt ab. Doch zwei Minuten später patzte er auch selbst gravierend: Völlig frei vor Golz wollte er den Ball lupfen, bekam aber nur eine harmlose Rückkgabe zustande.

Müsel scheitert - Nusa trifft in seiner Debüt-Minute

Nachdem dann auch noch Haidara und erneut Sesko nach schöner Vorarbeit von Xavi Simons weitere Hochkaräter ausließen, hätte Essen die Fahrlässigkeit des Favoriten beinahe genutzt: Müsels Schuss von der Strafraumgrenze verfehlte aber knapp den rechten Torwinkel.

Erst in der 84. Minute machten die Leipziger dann doch den Deckel drauf. Der Sekunden zuvor eingewechselte 19-jährige Neuzugang Antonio Nusa vollendete eine erneut starke Simons-Vorarbeit. Der Niederländer, dessen Leihe Leipzig nochmal verlängern konnte, belohnte sich dann drei Minuten vor dem Ende nach einem sehenswerten Solo mit dem Treffer zum Endstand. Erst danach wirkte Rose an der Seitenlinie etwas entspannter und verhalf dem 16-jährigen Eigengewächs Viggo Gebel zum Profidebüt.