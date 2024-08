Glanzloser Sieg beim Fünftligisten Schalke kommt in Aalen nicht ernsthaft in Gefahr Stand: 17.08.2024 17:29 Uhr

Zweitligist Schalke 04 hat ohne viel Glanz die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht - und davon profitiert, dass der Wettbewerb noch ein Stück Fußball-Vergangenheit bietet. Beim Fünftligisten VfR Aalen gewann Königsblau mit 2:0 (1:0), in der ersten Hälfte half dabei die Abwesenheit des Video-Assistenten enorm.

Eest bekam Aalen einen möglichen Handelfmeter nicht (13.): Eine Hereingabe von Benjamin Kindsvater landete am Arm des Schalker Neuzugangs Felipe Sanchez. Schiedsrichter Felix Brych ließ die Szene ungeahndet.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde erzielte Kenan Karaman (31.) per Kopf die Schalker Führung aus abseitsverdächtiger Position. Den in der Liga längst üblichen VAR gibt es im DFB-Pokal erst ab dem Achtelfinale.

Nach einem Fehler der Aalener in der Defensive, als ein Rückpass zur Vorlage wurde, sorgte Tobias Mohr (68.) dann für die Vorentscheidung.

Der Sieg hätte am Ende auch höher ausfallen können. Ein Treffer von Janik Bachmann wurde wegen eines vorangegangenen Fouls nicht anerkannt. In der Schlussphase traf Karaman zudem die Latte (82.).

Schalke kontrolliert das Spiel beim Fünftligisten Aalen

Für die Schalker wohlmöglich ein gutes Omen: Die Pokal-Saison 2010/11 begann für die Gelsenkirchener ebenfalls mit einem Sieg in Aalen, am Ende stand der bislang letzte Triumph des Klubs in diesem Wettbewerb. Schalke lieferte einen weitgehend kontrollierten Auftritt ab, wusste spielerisch aber kaum an die gefälligen Zweitliga-Auftritte gegen Eintracht Braunschweig (5:1) und beim 1. FC Nürnberg (1:3) anzuknüpfen.

Die Aalener waren in der vergangenen Saison aus der Regionalliga Südwest in die Oberliga Baden-Württemberg abgestiegen, konnten die Schalker offensiv aber nicht ernsthaft ins Bedrängnis bringen.

Hoffmann mit Debüt im Schalker Kasten

Schalkes Torhüter Ron-Thorben Hoffmann, in der Liga die Nummer zwei hinter Justin Heekeren, bekam bei seinem Pflichtspieldebüt gegen die harmlosen Gastgeber kaum Gelegenheit, sich nicht auszuzeichnen.