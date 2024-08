Leverkusen gegen Stuttgart DFL-Supercup - Duell um den ersten Titel der Saison Stand: 12.08.2024 08:27 Uhr

Während die Bundesliga-Konkurrenten im DFB-Pokal ums Weiterkommen kämpfen, spielen Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart um den Supercup.

Wer spielt im Supercup?

Eigentlich soll das Duell zwischen dem amtierenden Meister und dem Pokalsieger darüber entscheiden, wer die erste Trophäe gewinnt - weil Bayer Leverkusen aber das Double geholt hat, musste ein Nachrücker her. Und in diesem Fall hat die DFL längst entschieden, dass der Vizemeister das Privileg erhält, um den Supercup zu spielen.



Insofern hat es sich für den VfB Stuttgart zusätzlich gelohnt, den FC Bayern München am letzten Spieltag der vergangenen Saison vom zweiten Platz verdrängt zu haben.

Wann und wo findet der Supercup 2024 statt?

Am Samstag (17.08.2024) um 20.30 Uhr wird die Partie angepfiffen - und der Spielort ist nicht unumstritten. Nun erscheint es auf den ersten Blick logisch, dass der Supercup in der Leverkusener BayArena stattfinden wird, doch die DFL hatte vor Jahren eigentlich eine andere Vorgabe beschlossen. Nach früherer Regelung war nämlich der Pokalsieger oder (im Falle eines Double-Siegers) Vizemeister Gastgeber, der Ligaverband kippte dies aber nun.



Ein Grund: dem Meister ist nicht mehr garantiert, am ersten Bundesliga-Spieltag ein Heimspiel zu haben - was auch Leverkusen jetzt betrifft. Die "Werkself" eröffnet die neue Saison am Freitag nach dem Supercup (23.08., 20.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach.

Wird der Supercup im TV übertragen?

Die Partie zwischen Leverkusen und Stuttgart wird live im Free-TV bei Sat.1 zu sehen sein, auch Pay-TV-Anbieter Sky überträgt den Supercup. Auf sportschau.de können sie das erste Topduell der neuen Saison im Ticker und Audiostream live verfolgen.

Seit wann gibt es den Supercup und wer hat ihn bisher gewonnen?

In seiner jetzigen Form wurde der Supercup in der Saison 2010/11 zum ersten Mal ausgetragen, damals gewann der FC Bayern mit Trainer Louis van Gaal gegen den FC Schalke 04 mit 2:0. Der Rekordmeister ist mit acht Siegen auch der Rekord-Supercup-Titelträger und er wird in diesem Jahr erst zum zweiten Mal nicht dabei sein.



Dass es so kommen wird, hatte sich bereits im Supercup 2023 angedeutet. RB Leipzig fügte da den Bayern eine deftige 0:3-Niederlage zu. Neben dem amtierenden Titelträger haben Schalke und der VfL Wolfsburg einmal den Supercup gewonnen, Borussia Dortmund schaffte dies bereits dreimal.

Zugänge, Abgänge - Was ist neu bei Bayer und VfB im Vergleich zur Vorsaison verändert?

Die Erfolgsmannschaft von Trainer Xabi Alonso, der frühzeitig seine Treue bekundet hatte, ist nahezu komplett geblieben. In der Defensive ging Leihgabe Josip Stanisic verloren, wie der Kroate könnte auch noch Jonathan Tah den Abflug Richtung Bayern München machen - in den Tagen bis zum Supercup dürfte eine Entscheidung fallen. In der Offensive gab es für Leverkusen keinerlei Aderlass, mit Aleix Garcia (FC Girona, Mittelfeld) und Martin Terrier (Stade Rennes, Linksaußen) gibt es zwei sehr interessante Neuzugänge.



In Stuttgart gab es da schon deutlich mehr Veränderungen - und auch besonders einschneidende, wegen der es spannend sein wird, wie gut der Vizemeister in der neuen Saison sein wird. Mit Kapitän Waldemar Anton, Torjäger Serhou Guirassy (beide Borussia Dortmund) und Topverteidiger Hiroki Ito (FC Bayern) sind drei ganz wichtige Säulen gegangen, die einzig namhaften Neuverpflichtungen sind Ermedin Demirovic (FC Augsburg, Sturm) und Jeff Chabot (1. FC Köln, Abwehr). Dazu kamen einige hoffnungsvolle Spieler mit Potenzial.

Wann spielen Leverkusen und Stuttgart im DFB-Pokal?

Allzu lange müssen die beiden Teams nicht auf ihre Pokal-Premiere warten - und auch nicht die Mannschaften, die am kommenden Wochenende bereits die zweite Runde erreichen und ganz gespannt auf die Auslosung sein werden. Leverkusen muss am 28. August (18 Uhr) bei Carl-Zeiss Jena ran, Stuttgart schon einen Tag vorher bei Preußen Münster (27.08.2024, 20.45 Uhr). Am 1. September wird dann die zweite Runde ausgelost.