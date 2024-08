45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44. Angelo Stiller Stuttgart Gelbe Karte für Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Es wird hitziger. Stiller wird für ein Foulspiel an Tella verwarnt.

43. Xabi Alonso Leverkusen Gelbe Karte für Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Xabi Alonso hat erhöhten Redebedarf, doch dem Schiedsrichter ist das zu viel. Er verwarnt den Spanier.

43. Die Doppelchance sitzt nicht! Zunächst zieht Führich von links nach innen, scheitert aber an Hrádecký. Der Finne faustet nach vorne und Millot springt in den Ball, setzt ihn aber an die Latte. Von dort prallt der Ball offenbar auf die Linie, aber nicht dahinter. Das Signal bleibt aus und die Wiederholung zeigt, dass der Ball tatsächlich nicht drin war. Glück für Bayer!

41. Mit versteinerter Miene verlässt Victor Boniface den Platz. Der Torschütze muss sich der taktischen Umstellung beugen und wird durch Jonathan Tah ersetzt.

41. Jonathan Tah Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Jonathan Tah

41. Victor Boniface Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Victor Boniface

39. Xabi Alonso wird auf die Unterzahl reagieren. Jonathan Tah macht sich draußen schon warm.

37. Martin Terrier Leverkusen Rote Karte für Martin Terrier (Bayer Leverkusen)

Terrier muss runter! Er kommt nach missglückter Ballannahme klar zu spät gegen Demirović und geht mit offener Sohle in den Zweikampf. Er trifft den Knöchel des Gegners und der Franzose fliegt zu Recht vom Feld. Damit hat er sich sein Debüt richtig verdorben und seinem Team einen Bärendienst erwiesen.

35. Sie kommt von Aleix García, der hoch hineingibt, aber der VfB klärt zunächst. Es gibt dann eine weitere Ecke, wo aber dann ein Foul gegen Chabot gepfiffen wird. Bayer kann also kein Kapital daraus schlagen, aber zumindest etwas Entlastung schaffen.

34. Die letzten Minuten gehörten offensiv den Gästen und Bayer muss sich weiter erstmal sammeln. Jetzt kommt das Heimteam über Tella, der rechts eine Ecke rausholt, schon die siebte!

31. Da war mehr drin! Stuttgart erobert den Ball an der Mittellinie, dann wird Millot links rausgeschickt. Der Pass in die Mitte wäre wohl schlauer gewesen, weil da Stenzel blank steht. Der bekommt den Ball dann mit Verzögerung von Millot und begeht beim Schussversuch ein Offensivfoul gegen Andrich.

28. Bayer ist darauf bedacht, Ruhe ins Spiel zu bringen, nachdem man fast den Rückstand kassiert hätte. Es ist weiterhin ein munteres Spiel.

25. Der Pfosten verhindert die Führung von Stuttgart! Demirović wird geschickt und kann auch von Hincapié nicht mehr aufgehalten werden. Im Fallen setzt der Angreifer den Ball dann an den Pfosten. Von dort fliegt er zurück ins Spiel und wird geklärt.

22. Ein Fehlpass im Aufbauspiel der Gäste ruft Adli auf den Plan, der zentral dazwischengeht und dann auf und davon ist. Am Strafraum angekommen, will er links Boniface mitnehmen, doch Stenzel grätscht klasse dazwischen und klärt die Szene.

20. Nach 20 Minuten ist es ein verdientes Unentschieden, weil beide Teams mit offenem Visier spielen und ihre Möglichkeiten schnell nutzten. Die Stimmung auf den Rängen ist trotz der Unruhen zuvor ausgelassen. Beide Fanlager wollen den Titel gewinnen!

17. Ohne Atempause geht es weiter. Bayer hat sich die nächste Ecke erkämpft, aber der VfB kann zunächst klären. Ein Steilpass von Aleix García in Richtung Hincapié gerät dann aber zu lang und Stuttgart hat Abstoß.

15. Enzo Millot Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 1:1 durch Enzo Millot

Die nächste VfB-Chance sitzt dann aber! Auf der linken Seite hinterläuft Mittelstädt schön und wird von Führich in Szene gesetzt. Das flache Zuspiel landet auf Höhe des Elfmeterpunktes bei Millot, der den linken Fuß perfekt reinhält und das Leder im rechten unteren Eck versenkt. Hrádecký ist machtlos.

14. Beinahe die Antwort des VfB! Ein scharfer Freistoß von links außen am Strafraum durch Führich zischt an den ersten Pfosten, wo Demirović knappt am linken Winkel vorbeiköpft!

11. Victor Boniface Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Victor Boniface

Bayer geht in Führung! Eine Ecke von links landet bei Tapsoba, der aber nicht zum Abschluss kommt und nochmal zurücklegt auf Belocian. Der Neuzugang beweist Übersicht, legt links raus auf Adli und der Franzose flankt mit Zug zum Tor auf den zweiten Pfosten. Dort köpft Tapsoba aus spitzem Winkel gegen die Laufrichtung von Nübel in Richtung langes Ecke, wo dann Boniface zur Sicherheit noch den Fuß hinhält und trifft.

9. Bayer hat in den Anfangsminuten mehr Ballbesitz, aber die Gastgeber beißen sich an der stabilen VfB-Abwehr bislang die Zähne aus. Jetzt setzt sich Boniface zunächst stark im zentralen Mittelfeld durch, aber dann bleibt Terrier hängen.

7. Boniface wird links geschickt und ist nah an der Abseitskante, aber zu Recht wird es laufen gelassen. Sein Steilpass nach rechts ist etwas scharf für Adli, der aber immerhin noch eine Ecke herausholen kann. Diese wird dann unter lautem Applaus der VfB-Fans geklärt.

4. Beim VfB läuft in den ersten Minuten viel über links und die Nationalspieler Mittelstädt und Führich. Beide sind nach der EM verspätet ins Training eingestiegen, sollen aber heute dennoch spielen. Auf höchstem Fitness-Niveau werden sie aber noch nicht sein.

2. Nübels Patzer bleibt ungestraft! Terrier steht bei einem langen Pass im Abseits, aber das Spiel läuft zunächst weiter und Nübel senst am Ball vorbei. Auf Höhe des Strafraum flankt der Franzose dann in die Mitte, wo Adli den Volley aus 20 Metern aufs Tordach setzt. Danach geht die Fahne hoch.

1. Der Ball rollt beim 25. Supercup!

1. Spielbeginn

Trotz der Unruhen wollen beide Teams das Spiel heute siegreich gestalten. Personell hat sich vor allem bei den Gästen etwas getan: Die Säulen Waldemar Anton und Serhou Guirassy wechselten zum BVB, Hiroki Ito schloss sich dem FC Bayern an. Neben einigen Rückkehren und Nachwuchsspielern ist Ermin Demirovic vom FC Augsburg der namhafteste Neuzugang. Er steht gleich in der Startelf. Auch Verteidiger Jeff Chabot beginnt. Bei Bayer ist der erfolgreiche Kader bislang weitgehend zusammengeblieben. Jüngst verlängerte Robert Andrich seinen Vertrag bis 2028, dazu kamen mit Martin Terrier, Jeanuël Belocian (beide Stade Rennais und Aleix García (Girona) interessante Neuzugänge, die heute allesamt starten dürfen. Um Jonathan Tah ranken sich weiter Wechselgerüchte, er sitzt heute zunächst nur auf der Bank.

Die aktiven Fanszenen beider Teams äußerten vor dem Spiel ebenfalls ihren Unmut, es ging hierbei aber mehr um die Ansetzung am Pokalwochenende. Unter anderem verkündete „Nordkurve 12“ als Dachverband der organisierten Leverkusen-Fans, dass man dem Endspiel fernbleiben wolle. Fangruppen aus Stuttgart schlossen sich an. Die Pokalspiele der 1. Runde von Leverkusen in Jena und die von Stuttgart in Münster wurden auf den 27. bzw. 28. August verlegt und finden damit unter der Woche statt. Somit kommt es zu mehr Reisestrapazen und einem weiteren Spiel unter der Woche.

Der Austragungsort war umstritten. In der Regel findet der Supercup beim Pokalsieger statt beziehungsweise beim Vizemeister, wenn dieser dabei ist. Ein Wechsel auf die Austragungsstätte des Meisters ist laut DFL-Statuten zwar möglich, sorgte aber für Unmut in Stuttgart. Vorstandchef Alexander Wehrle äußerte seine Enttäuschung und erklärte, dass eine Austragung in Stuttgart für Stadt und Verein „verdient“ gewesen sei. Leverkusen setzte sich letztendlich in der Abstimmung durch.

Eine herausragende Saison spielte auch der heutige Gegner des Doublesiegers. Stuttgart hatte die Saison 2022/2023 auf dem Relegationsrang abgeschlossen, setzte sich dort deutlich gegen den Hamburger SV durch. Und legte dann eine starke Bundesliga-Saison nach. Am letzten Spieltag zog der VfB dank der Pleite des FC Bayern in Hoffenheim und des eigenen Sieges gegen Gladbach noch an den Münchnern vorbei und sicherte sich die Vizemeisterschaft. Diese berechtigt nun auch zur Teilnahme am Supercup.

Bayer Leverkusen hat eine Fabelsaison hinter sich und den Fluch von Vizekusen endgültig abgelegt. In der Liga wurde die Werkself ungeschlagen Meister und verlor insgesamt 49 Spiele am Stück nicht, was ein neuer europaweiter Rekord war. Ausgerechnet im Europa-League-Finale erwischte Bayer aber einen rabenschwarzen Tag und musste beim 0:3 die einzige Saisonniederlage schlucken. Im DFB-Pokal gab es dann aber wenige Tage später einen 1:0-Erfolg über Kaiserslautern, der das Double perfekt macht.