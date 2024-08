WDR-Sport Leverkusen verliert Härtetest bei Arsenal deutlich Stand: 07.08.2024 20:55 Uhr

Der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen präsentiert sich in der Vorbereitung weiterhin nicht in guter Form.

Im Härtetest beim englischen Vizemeister FC Arsenal verlor das Team von Trainer Xabi Alonso am Mittwochabend deutlich 1:4 (0:3). Bereits im ersten Test nach der Rückkehr der EM-Fahrer am Samstag gegen RC Lens (2:2) waren die Doublesieger noch nicht in Fahrt gekommen.

Beide Teams traten vor der Pause nahezu in Bestbesetzung an, doch die Gastgeber wirkten deutlich eingespielter: Oleksandr Sintschenko (8.) und Leandro Trossard (9.) stellen früh auf 2:0 für Arsenal - jeweils nach Vorlage des früheren Leverkuseners und Nationalspielers Kai Havertz. Gabriel Jesus (38.) und Havertz (65.) erhöhten. Der Treffer für Bayer gelang Adam Hlozek (76.).

Applaus für Ex-Gunner Xhaka

Jonathan Tah stand erstmals seit der Rückkehr von der EM wieder in der Bayer-Startelf. Der Nationalspieler, der dem Vernehmen nach vor einem Wechsel zu Bayern München steht, trug außerdem die Kapitänsbinde. Granit Xhaka, der von 2016 bis 2023 das Trikot der Londoner getragen hatte, wurde im Stadion in London mit Applaus empfangen.

Am Samstag steht im Rahmen der Saisoneröffnung in der BayArena ein Test gegen Betis Sevilla an, ehe am 17. August das erste Pflichtspiel im Supercup gegen den VfB Stuttgart folgt. Das Eröffnungsspiel der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach findet am 23. August statt.