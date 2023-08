WDR-Sport Niederrhein-Pokal: MSV und RWE souverän, WSV benötigt Verlängerung Stand: 30.08.2023 18:19 Uhr

Keine Überraschungen hat es am Mittwochabend im Niederrhein-Pokal gegeben. Die Drittligisten MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen lösten ihre Aufgaben souverän. Nur Regionalligist Wuppertaler SV gewann erst nach Verlängerung beim FC Remscheid.

Der Regionalligist aus Wuppertal war beim 2:1 (1:0, 1:1) nach Verlängerung beim Landesligisten aus Remscheid unmittelbar vor dem Pausenpfiff durch einen von Damjan Marceta verwandelten Foulelfmeter in Front gegangen. Zuvor war Semir Saric im Strafraum der Remscheider gefoult worden.

Doch der Underdog konnte vor knapp 2.000 Zuschauern nach einer guten ersten Hälfte auch nach der Pause gut mithalten und belohnte sich in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit dem 1:1 durch Toni Zupos Kopfball. Zuvor hatte schon Patrick Posavec zum vermeintlichen Ausgleich getroffen, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits (68.).

Wuppertal indes zeigte sich nicht geschockt und ging in der Verlängerung nach sechs Minuten erneut durch Charlison Benschop in Front. In der Schlussminute konnte es sich der Favorit dann noch leisten, einen Elfmeter zu vergeben (Benschop).

RWE und MSV ohne Mühe

Drittligist Rot-Weiss Essen brachte ein Doppelschlag von Thomas Eisfeld und dem 18-jährigen Mats Brune (17./18.) beim Bezirksligisten SuS 09 Dinslaken früh auf die Siegstraße. Leonardo Vonic erhöhte noch vor der Pause auf 3:0 (37.). U19-Spieler Yan Friesner Montas (55.), erneut Vonic (69.) und Thorben Müsel kurz vor dem Schlusspfiff sorgten für den klaren 6:0 (3:0)-Endstand.

Auch der MSV Duisburg hatte beim Bezirksligisten FSV Vohwinkel Wuppertal keine Probleme und siegte nach Treffern von Pascal Köpke (8.FE/43.), Niclas Stierlin (27.), Alexander Esswein (35.), Benjamin Girth (49.), Niklas Stolle (67.) und Marvin Knoll (70.) souverän mit 7:0 (4:0). Neuzugang Tim Köther gab sein Debüt für den MSV.

Velbert mit dünnem Sieg beim Bezirksligisten

Regionalligist SSVg Velbert hatte bei der 1. SpVg Solingen Wald (Bezirksliga) deutlich mehr Mühe. Robin Hilger brach nach 74 Minuten den Bann und sorgte damit nicht nur für die Führung des Favoriten sondern für den Treffer des Tages.

Bereits am Dienstag waren Rot-Weiß Oberhausen und Lippstadt in die zweite Runde eingezogen, die am Donnerstag ab 18 Uhr in der Sportschule Wedau ausgelost wird.