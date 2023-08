WDR-Sport Niederrhein-Pokal: KFC Uerdingen erwartet MSV Duisburg Stand: 31.08.2023 20:21 Uhr

In der zweiten Runde des Niederrhein-Pokals kommt es mit dem Spiel KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg zu einer Partie, die einst in der Bundesliga stattfand.

Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend. Beide Teams standen sich in der Bundesliga zuletzt am 1. Spieltag der Saison 1994/95 in der Grotenburg gegenüber (1:1, Tore durch Uwe Weidemann und Günter Bittengel). Da hieß der KFC noch FC Bayer 05 Uerdingen.

In den ligenübergreifend 14 Duellen gewann der heutige Oberligist aus Krefeld dreimal, der heutige Drittligist MSV jubelte siebenmal (vier Remis). Im Viertelfinale des DFB-Pokals siegten die Duisburger im März 1991 als Zweitligist mit 4:1 beim damaligen Bundesligisten (2x Michael Tönnies sowie Ewald Lienen und Michael Tarnat sowie der Ehrentreffer durch Marcel Witeczek).

Auch im Landespokal gab es diese Partie bereits, zuletzt im Viertelfinale der Saison 20/21. Damals gewann der MSV in Uerdingen mit 5:0 (1:0).

RWE und Bocholt gegen Oberligisten

Duch zurück zur Gegenwart: Drittligist Rot-Weiss Essen (beim SC St. Tönis) und Regionalligist 1. FC Bocholt (beim SV Sonsbeck) müssen jeweils bei einem Oberligisten antreten. Die Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen, SSVg Velbert und Wuppertaler SV reisen zu unterklassigen Vereinen aus der 6. und 7. Liga.

Die zweite Runde des Niederrheinpokals im Überblick:

VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler (Landesliga) - Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga)

FC Kray (Landesliga) - SSVg Velbert (Regionalliga)

TuRU Düsseldorf (LL) - SV Straelen (Oberliga)

FSV Duisburg (Landesliga) - SF Baumberg (Oberliga)

1. FC Monheim (Landesliga) - VfB Homberg (Oberliga)

VfR Krefeld-Fischeln (Bezirksliga) - SC Union Nettetal (Oberliga)

SV Mönchengladbach 1910 (Kreisliga A) - Ratingen 04/19 (Oberliga)

SW Alstaden (Bezirksliga) - Wuppertaler SV (Regionalliga)

PSV Wesel-Lackhausen (LL) - TVD Velbert (Oberliga)

TSV Wachtendonk-Wankum (Bezirksliga) - Spvg Schonnebeck (Oberliga)

DV Solingen (Landesliga) - TuSEM Essen (BL)/DJK Adler Union Frintrop (OL)

SF Hamborn 07 (Oberliga) - VfB Hilden (Oberliga)

SC St. Tönis (Oberliga) - Rot-Weiss Essen (3. Liga)

SV Sonsbeck (Oberliga) - 1. FC Bocholt (Regionalliga)

1. FC Kleve (OL) - ETB SW Essen (Oberliga)

KFC Uerdingen 05 (Oberliga) - MSV Duisburg (3. Liga)