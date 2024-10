WDR-Sport Nationalstürmer Adeyemi fehlt Borussia Dortmund wochenlang Stand: 04.10.2024 12:31 Uhr

Karim Adeyemi wird Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund verletzungsbedingt viele Wochen fehlen. BVB-Trainer Nuri Sahin teilte am Freitag mit, dass er erst nach der Länderspielpause im November mit seiner Rückkehr rechne.

Damit stünde er erst im Heimspiel gegen den SC Freiburg am 23. November wieder zu Verfügung. Der 22-Jährige hatte beim 7:1-Sieg in der Champions League gegen Celtic Glasgow eine Muskelverletzung erlitten.

Adeyemi verpasst Duell mit Union Berlin

Adeyemi hatte beim höchsten BVB-Sieg in der Königsklasse jemals ganz groß aufgespielt: Er schoss drei Tore und erzwang überdies einen Foulelfmeter, bevor er sich in der 48. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht an den rechten Oberschenkel fasste.

Kurz nach der Partie gegen Celtic hatte Adeyemi noch vermutet, dass es nicht so schlimm sei. "Es hat sich nicht so schlimm angefühlt wie sonst. Hoffentlich bin ich bald wieder da", meinte der U21-Nationalspieler. Schon in der Saison 2022/2023 hatte er sich zwei Muskelfaserrisse zugezogen und damals mehrere Spiele verpasst. Auch davor hatte er im Profibereich immer wieder mit Muskelverletzungen zu kämpfen.

Glänzender Saisonstart für Adeyemi

Der Saisonstart war für Adeyemi glänzend verlaufen. In den ersten acht BVB-Pflichtspielen sammelte er zehn Scorerpunkte, zudem traf er in zwei Spielen für die deutsche U21-Nationalmannschaft insgesamt fünfmal.

Das erste Spiel, das Adeyemi verpasst, ist das Gastspiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr). Für Dortmund und Union geht es in der Partie um den Anschluss nach oben. Beide Teams mussten erst eine Niederlage hinnehmen. Dortmund reist mit zehn Punkten als Tabellenfünfter an. Union steht mit acht Zählern auf Position neun.