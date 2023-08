WDR-Sport MSV Duisburg verpasst gegen Ulm ersten Saisonsieg Stand: 25.08.2023 20:53 Uhr

Auch gegen den Aufstieger SSV Ulm hat der MSV Duisburg seinen ersten Saisonsieg verpasst.

Das Team von Trainer Torsten Ziegner kam am Freitagabend nicht über ein 1:1 (1.1) hinaus. Sebastian Mai (24.) brachte den MSV zunächst in Führung, ehe Bastian Allgeier (34.) für Ulm ausglich. Nach vier Spieltagen haben die Zebras nach drei Unentschieden und einer Niederlage drei Punkte auf dem Konto, Ulm hat fünf Zähler.

"Wir haben gut begonnen, tun uns aber schwer, den Ball über die Linie zu bringen. In der zweiten Hälfte war es einfach zu wenig", sagte Duisburgs Marvin Bakalorz bei "MagentaSport". "Wir brauchen vielleicht etwas mehr Glück, das müssen wir uns erarbeiten".

MSV macht Druck und geht in Führung

Vom Anpfiff weg machte der MSV Druck und presste hoch, Ulm kam kaum in die gegnerische Hälfte. Die erste gute Gelegenheit hatten die Meidericher durch Benjamin Girth (13.), der mit einem Volleyschuss aus dem Rückraum an der Latte scheiterte. Eine durch zwei Ulmer abgefälschte Flanke von Chinedu Ekene (19.) fiel auf die Latte.

In der 24. Minute ging Duisburg verdient in Führung: Eine Ecke von Kolja Pusch verlängerte Girth zu Mai, der am langen Pfosten goldrichtig stand und nur noch den Kopf hinhalten musste.

Ulm gleicht nach Einwurf aus

Ulm kam etwas besser in die Partie, ohne zwingende Möglichkeiten zu haben. Beim Ausgleich, der dem Führungstor des MSV ähnelte, machte es die Duisburger Defensive den Gästen aber leicht. Ein langer Einwurf von der rechten Seite landete im Fünf-Meter-Raum bei Philipp Maier, der den Ball per Kopf auf den zweiten Pfosten verlängerte. Dort konnte Allgeier (34.) unbedrängt einschieben.

Nach der Halbzeitpause war die Partie ausgeglichen, Ulm gehörte die erste Chance. Romario Rösch spitzelte den Ball in die Mitte zu Felix Higl (55.), dessen Versuch in höchster Not noch von Marvin Senger geblockt wurde. Anschließend blieb die Partie intensiv, nennenswerte Chancen blieben allerdings lange Mangelware.

In der Schlussphase mussten die MSV-Fans noch einmal zittern: Maier (89.) verfehlte das Duisburger Gehäuse mit einem Schuss von der Strafraumkante knapp. Auf der Gegenseite wurde ein Schuss von Pascal Köpke (90.+1) im letzten Moment geblockt.