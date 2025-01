Leverkusens Super-Duo Wirtz und Schick - ein Sammelsurium der Superlative Stand: 23.01.2025 11:35 Uhr

Das neue Leverkusener Top-Offensivduo Florian Wirtz und Patrik Schick erledigt die Gegner in der Bundesliga seit ein paar Wochen fast im Alleingang. RB Leipzig will die Werkself stoppen und dabei wie Atletico Madrid agieren.

Von Jörg Strohschein

Nach diesem sportlich wie emotionalem Highlight bei Atletico Madrid unter der Woche in der Champions League, das nicht besonders gut ausging für Bayer 04 Leverkusen (1:2), geht es jetzt wieder etwas beschaulicher zu: In der Bundesliga gibt es schließlich wenige Teams, die mit der Werkself mithalten konnten und können. Nächster Gegner ist am Samstag (25.1.2024) RB Leizpig.

Ein Grund dafür, dass die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso von den letzten 52 Bundesliga-Spielen nur ein einziges verloren hat (das Hinrunden-Duell gegen Leipzig), ist das noch recht frisch entstandene Spitzen-Duo um Wirtz und Patrik Schick.

Schick schafft Fakten

Es ist die große Flexibilität und individuelle Klasse, die die Leverkusener seit Monaten auszeichnet. Und immer, wenn ein Puzzle-Teil (Viktor Boniface) verletzungsbedingt wegbricht, findet sich im qualitativ hochwertigen Kader ein adäquter Ersatz. In diesem Fall Schick. Der tschechische Angreifer war hinter Boniface als klare Nummer zwei im Angriffszentrum in die Saison gestartet. Aber: Als seine Chance kam und er gebraucht wurde, war er sofort da und schaffte Fakten.

Schick, der einen Tag vor dem Spiel bei den Sachsen seinen 29. Geburtstag feiert, hat in den vergangenen acht Bundesliga-Spielen zwölf Tore erzielt – ligaweit mit Abstand die meisten in diesem Zeitraum. Und dabei profitierte der tschechische Angreifer mit geradezu erstaunlicher Verlässlichkeit von seinem kongenialen Passgeber. Die letzten sieben Torvorlagen kamen allesamt von Wirtz.

"Ich bin natürlich sehr glücklich, muss aber auch sagen, dass es mit dieser Qualität hinter mir, mit Florian (Wirtz; Anm. d. Red.) und Jonas (Hofmann) und den anderen, auch sehr einfach ist, Tore zu schießen. Mit dieser Qualität ist es ein Traum für Stürmer", sagte Schick bereits kurz vor Weihnachten - als er erstmals nach längerer Zeit mal wieder in der Bayer-Startelf stand und noch gar nicht ahnen konnte, wie sehr er in den folgenden Partien noch von der Stärke Wirtz' profitieren sollte.

Wirtz ist bester deutscher Mittelfeldspieler

Der 21 Jahre alte Wirtz wiederum ist ungebrochen dabei, sein Niveau stetig zu erhöhen. Seine persönlichen Rekorde aus der Vorsaison, als ihm elf Treffer und elf Torvorlagen gelungen waren, wird er in dieser Saison wohl schon frühzeitig brechen - sollte er sich nicht verletzen.

Wirtz ist derzeit unter allen Mittelfeldspielern und unter allen deutschen Spielern in der Bundesliga der beste Scorer, er kommt nach 18 Partien auf neun Tore und acht Torvorlagen. In der vergangenen Saison hatte Wirtz zu diesem Zeitpunkt zwölf Scorer-Punkte, jetzt sind es schon 17. Leverkusen ist ein Sammelsurium der Superlative.

Leipzig wie Atletico

Nur schwer zu glauben, dass das Alonso-Team in Leipzig ähnlich große Probleme bekommen wird wie beim von den Gastgebern äußerst emotional und hitzig geführten Spiel in der spanischen Hauptstadt. Auswärts hat Leverkusen seit dem 0:3 beim VfL Bochum Ende Mai 2023 schließlich keines der 25 Bundesliga-Spiele mehr verloren (19 Siege, 6 Unentschieden).

Auch wenn RB-Verteidiger David Raum eine ähnliche intensive Herangehensweise gegen die Werkself ankündigte wie Atletico es vorgeführt hatte. "Leverkusen hat jetzt in der Champions League bei Atletico auch mal erfahren, was richtiger Drecksackfußball ist. Wir werden versuchen, es ihnen so schwer wie möglich zu machen", sagte Raum.

Die Leverkusener haben sich in Madrid aus der Ruhe und der Überlegenheit bringen lassen. Auch Wirtz und Schick. Daraus dürften das Alonso-Team allerdings schnell gelernt haben.