WDR-Sport Leverkusens Florian Wirtz - "Naturgewalt" mit klarem Fokus Stand: 11.06.2024 19:08 Uhr

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen steht vor seinem ersten großen Turnier mit der deutschen A-Nationalmannschaft. Wie man Europameister wird, weiß der 21-Jährige aber bereits.

Von Bastian Hahne

Ob Meisterschale, DFB-Pokal, Fritz-Walter-Medaille, Tor des Jahres oder die Auszeichnung als Spieler der Saison 2023/24 (DFL und VDV) - Florian Wirtz ist im Heben von Trophäen geübt. Und das mit gerade einmal 21 Jahren.

U21-Europameister und Torrekordhalter

Der offensive Mittelfeldspieler von Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen blickt auf die bisher erfolgreichste Saison seiner noch jungen Karriere zurück und könnte diese bei der EM im eigenen Land noch mit einem weiteren Titel krönen. Wie man Europameister wird, hat Wirtz bereits mit der U21-Nationalmannschaft gezeigt, als er 2021 unter Trainer Stefan Kuntz in Ungarn den Titel holte. Beim 2:1-Halbfinalsieg gegen die Niederlande erzielte Wirtz beide Treffer, sein 1:0 nach 29 Sekunden war der schnellste Treffer der U21-EM-Geschichte.

Nationalspieler Florian Wirtz traf gegen Frankreich nach knapp acht Sekunden zum 1:0

Diese Marke hat der Zehner in diesem Jahr sogar noch überboten, als er im Testspiel der A-Nationalmannschaft gegen Frankreich (2:0) bereits nach acht Sekunden das 1:0 und damit das schnellste Tor der DFB-Länderspielgeschichte erzielte.

Besondere Treffer gehören ohnehin zum Steckbrief des gebürtigen Pulheimers. Sein Solo-Tor gegen den SC Freiburg, bei dem er im Strafraum gleich mehrere Gegenspieler austanzte, bevor er den Ball im Netz versenkte, wurde zu Tor des Jahres 2023 gewählt.

Reschke: "Der Junge ist eine Naturgewalt"

Torgefährlichkeit ist aber nicht die einzige herausragende Qualität des 21-Jährigen. In der abgelaufenen Spielzeit kam Wirtz wettbewerbsübergreifend auf 18 Toren und 19 Vorlagen. Kein anderer Spieler in den Top-5-Ligen Europas sammelte in dieser Saison mehr Assists.

"Der Junge ist eine Naturgewalt", sagte unlängst der ehemalige Leverkusener Manager Michael Reschke über Wirtz. Er sei "schon jetzt ein internationaler Spitzenspieler, der in den kommenden Jahren auf einer Stufe mit Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Michael Ballack und Toni Kroos stehen wird", so Reschke. Der ehemalige Nationalspieler Michael Ballack attestierte Wirtz "eine ganz besondere Fußball-Intelligenz mit und ohne Ball".

Talent, Teamgeist, Mentalität und Führungsqualitä auf einem Niveau, das jeden Fußball -Liebhaber begeistert

Michael Reschke über Florian Wirtz

Tatsächlich steht Wirtz nicht nur für Spektakel in der Offensive, er arbeite "auch enorm viel nach hinten", so Ballack. "Das wird immer unterschätzt bei so genialen Fußballern, wie er es ist."

Einer von drei Zauberern in der Nationalelf

In der Nationalmannschaft ist Wirtz mittlerweile Stammkraft, bildet unter Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Jamal Musiala und Ilkay Gündogan das offensive Mittelfeld hinter der Spitze Kai Havertz oder Niclas Füllkrug. In 18 Länderspielen kommt er auf ein Tor und vier Vorlagen, stand aber auch in keinem dieser Spiele die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Allerdings waren auch nur vier dieser Partien Pflichtspiele (WM-Qualifikation).

Unter Nagelsmann ist Wirtz fest eingeplant auf der linken offensiven Seite, die auch in Leverkusen häufig seine Position ist. Durch seinen starken Drang zum Tor ist er aber auch immer wieder zentral oder sogar auf der anderen Seite zu finden. "Die drei Zauberer haben schon viele Freiheiten", sagt der Bundestrainer über das Trio Wirtz, Musiala und Gündogan und hebt die besondere Bedeutung dieser Spielertypen hervor: "Es ist wichtig, dass wir auch Spieler auf dem Feld haben wie die Drei, die die Fähigkeiten haben, Spiele zu gestalten und zu entscheiden im Offensivbereich."

"In meinem Kopf ist nur die EM"

Fähigkeiten, die Spieler besonders wertvoll machen. Das Online-Portal transfermarkt.de setzte den Marktwert von Wirtz unlängst auf stolze 130 Millionen Euro und machte ihn damit zum wertvollsten deutschen Spieler.

Früher oder später wird sein Verein Bayer Leverkusen wohl eine Ablösesumme in dieser Dimension für seinen Ausnahmekönner kassieren, allerdings noch nicht in diesem Sommer. "Florian hat Vertrag bis 2027 in Leverkusen", erklärte Hans-Joachim Wirtz, Vater von Florian, Anfang des Jahres gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger. "Das wird auch grob die Zeitspanne sein, die er noch in Leverkusen verbringen wird." Zumindest werde man "die nächsten beiden Jahre abwarten" und dann "werden wir sehen, wohin der Weg führt".

Zunächst liegt der Fokus des Nationalspielers aber auf der Heim-Europameisterschaft. "In meinem Kopf ist gerade nur die EM, dafür gebe ich 100 Prozent", sagte Wirtz dem Express. "Alles andere ist mir gerade eigentlich egal."