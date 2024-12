WDR-Sport Leverkusener Fußballerinnen feiern Heimsieg zum Jahresabschluss Stand: 14.12.2024 13:54 Uhr

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben sich am Samstag mit einem Heimsieg gegen den SC Freiburg in die Winterpause verabschiedet.

Das Jahr mit einem Sieg beendet und die Rückrunde mit einem Sieg eröffnet. Mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Freiburg feierten die Leverkusenerinnen somit einen versöhnlichen Abschluss des Jahres, nachdem ihr Einspruch gegen eine Wiederholung des Hinspiels (3:2) am vergangenen Mittwoch vor dem DFB-Bundesgericht gescheitert war.

Zdebel bringt Bayer mit Fernschuss in Führung

Im Verfolgerduell der Viert- gegen die Fünfplatzierten erwischten Letztere den besseren Start. Nachdem Shekiera Martinez auf der rechten Seite freie Bahn hatte und Selina Vobian in der Mitte perfekt bediente, scheiterte diese an Bayer-Keeperin Friederike Repohl, die den Ball stark zur Ecke klärte (9. Minute).

Effizienter waren die Gastgeberinnen, die ihre vergangenen fünf Pflichtspiele - zuletzt mit 1:0 gegen den VfL Wolfsburg - allesamt gewonnen hatten. Als der Ball in der 17. Minute kurz vor der Strafraumgrenze bei Sofie Zdebel landete, zog diese ab und traf über den linken Innenpfosten ins Tor.

Bender verpasst zweiten Leverkusener Treffer

Acht Minuten später hätte Loreen Bender erhöhen müssen, setzte den Ball nach maßgerechter Hereingabe von Estrella Merino über die Querlatte. Beim Abschluss wurde sie von ihrer Teamkollegin Kristin Kögel allerdings auch leicht behindert.

Mit der knappen Führung ging es in die Pause, weil die Freiburgerinnen bis auf einen Schuss von Cora Zicai über das Tor (42.) zu selten gefährlich vor das gegnerische Tor kamen. Bayer blieb nach dem Seitenwechsel zunächst im Vorwärtsgang und ließ in der 49. Minute die nächste große Gelegenheit aufs 2:0 ungenutzt. Caroline Kehrer lief alleine auf SC-Schlussfrau Rafaela Borggräfe zu, die per Fußbabwehr zur Ecke klärte.

Im nächsten Ligaspiel geht es erneut gegen Freiburg

Da das von Robert Pätzold trainierte Bayer-Team aber auch ohne die gelbgesperrte Innenverteidigerin Selina Ostermeier - sie wurde von Emilie Bragstad vertreten - solide verteidigte und in Repohl einen starken Rückhalt hatte, rächten sich die ausgelassenen Chancen nicht. Kamen die in der Schlussphase dominanten Gäste mal zum Abschluss, waren sie wie Zicai mit ihrem Kopfball neben das Tor (84.) zu harmlos.

Die Leverkusenerinnen gewannen aber nicht zum vierten Mal in Serie mit 1:0, sondern mit 2:0, weil die eingewechselte Delice Boboy mit der letzten Aktion des Spiels doch noch den zweiten Treffer nachlegte. Für Boboy war dies genau wie zuvor für Zdebel der Premierentreffer in der Bundesliga. Die Bayer-Spielerinnen müssen erst am 26. Januar zum nächsten Pflichtspiel antreten. Dann treffen sie gleich wieder auf Freiburg und werden versuchen, ihren annullierten 3:2-Hinspielerfolg im Breisgau zu wiederholen.