Frauen-Bundesliga Leverkusen spielt in Frankfurt um die Tabellenführung Stand: 30.01.2025 21:39 Uhr

Die Bundesliga der Frauen ist so spannend wie lange nicht mehr. Drei Teams führen punktgleich die Tabelle an. Die Tabellendritten aus Leverkusen fordern Primus Frankfurt heraus.

Von Jakob Halbfas

Nach einer siebenwöchigen Winterpause startet die Frauen-Bundesliga am Freitag in ihre Rückrunde. Für Bayer Leverkusen ist es allerdings schon das zweite Liga-Spiel in diesem Jahr. Am vergangenen Sonntag setzte sich Leverkusen im Nachholspiel knapp mit 2:1 beim SC Freiburg durch.

Bayer fährt zum Spitzenspiel nach Frankfurt

Die Rückrunde eröffnen die Rheinländerinnen am Freitag im Topspiel gegen Tabellenführer Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr). Nach dem Sieg gegen Freiburg liegt Leverkusen punktgleich mit der Eintracht auf Platz drei. Dazwischen liegt noch Bayern München, einen Punkt hinter Leverkusen lauern die Wolfsburgerinnen.

Es ist ein enger Vierkampf um die Meisterschale, der lange nicht so spannend war wie in dieser Saison. Für viele überraschend: Bayer Leverkusen mischt munter mit um den Platz an der Sonne. Bereits nach zwölf Spielen hat Leverkusen 29 Punkte auf dem Konto, das sind nur zwei weniger als nach der kompletten vergangenen Saison.

Neuzugang Grant mit starkem Debüt

Um auch mit den ganz Großen mithalten zu können hat der Verein im vergangenen Sommer viel investiert. Neben Roberto Pätzold als neuen Trainer holten die Verantwortlichen sechs neue Spielerinnen.

Vor allem Cornelia Kramer schlug voll ein. Mit sechs Toren führt sie die interne Torschützinnenliste an. Und auch in der Winterpause legte die Werkself noch einmal nach. Die englische U23-Nationalspielerin Ruby Grant kam vom BK Häcken und machte am Sonntag gleich mit einer Torvorlage auf sich aufmerksam. Nutznießerin war die Ex-Frankfurterin Kristin Kögel.

Elisa Sens trifft auf Ex-Verein

Und auch Elisa Senß, die seit Sommer für die Eintracht aufläuft, trifft auf ihr Ex-Team. Die Nationalspielerin spielte von 2022 bis 2024 in Leverkusen und kennt die Stärke ihres ehemaligen Arbeitgebers. "Sie brauchen nicht gerade viele Chancen, um ein Tor zu erzielen. Viele Partien konnten sie dann doch für sich entscheiden." Bisher erzielte Leverkusen in jedem Spiel mindestens einen Treffer.

Auch am Freitag stehen die Zeichen für Leverkusen gut. In den letzten drei Spielen gegen Frankfurt holte Bayer immer mindestens einen Punkt. Sollte Leverkusen in Frankfurt mehr als einen Punkt holen, stünde Bayer zumindest über Nacht ganz oben an der Tabellenspitze.

Unsere Quellen: