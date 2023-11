WDR-Sport Leverkusen lange ohne Lösungen gegen Aufsteiger Leipzig Stand: 19.11.2023 15:53 Uhr

Das hatte sich Bayer 04 Leverkusen sicherlich anders vorgestellt: In der Frauen-Bundesliga konnten die "Werkself"-Fußballerinnen gegen Aufsteiger RB Leipzig erst spät ein Remis retten.

So verhinderte Leverkusen gegen die Leipzigerinnen am Sonntag (19.11.2023) noch eine Pleite und nahm immerhin ein 1:1 (0:0) mit. Das Führungstor für RB erzielte Vanessa Fudalla mit einem Sonntagsschuss aus der Distanz (78.). Verena Wieders Ausgleichstreffer per Fallrückzieher fiel erst in der Nachspielzeit (90.+3).

Durch das Unentschieden verpasste Bayer 04 den Sprung auf Tabellenplatz drei. Leverkusen hat 13 Punkte auf dem Konto und belegt Rang sechs.

Bragstadt bewahrt Leverkusen vor Rückstand

Der Start in die Partie war nicht gerade rasant. Die Teams hatten beide ihre Probleme im Spielaufbau, kamen kaum strukturiert ins Angriffsdrittel. Leverkusen hatte immerhin fast 70 Prozent der Ballbesitzanteile, dennoch konnte sich die "Werkself" keine konkreten Torchancen herausspielen.

Es dauerte knapp eine halbe Stunde, bis es erstmals gefährlich wurde - und zwar für Leverkusens Torfrau Friederike Repohl. Denn Leipzigs Marlene Müller bekam einen guten Steckpass an den Fünfmeterraum, legte dann ab auf Lydia Andrade. Diese zog ab, aber Leverkusens Emilie Bragstad klärte auf der Linie. Auch der erneute Nachschuss von Korina Lara Janez war gefährlich, er zog knapp am Tor vorbei (29.).

Zwei Traumtore in Leverkusen

Es blieb danach eine chancenarme Partie. Auch im zweiten Durchgang blieben Möglichkeiten Mangelware, das Geschehen spielte sich zwischen den Sechzehnern ab. Wenn Leverkusen, nach wie vor mit mehr Ballbesitz, den Vorwärtsgang einlegte, gelang dies noch am besten über die rechte Seite von Synne Skinnes Hansen.

Oft war aber der Strafraum dann nicht adäquat besetzt, so dass die aufkommende Gefahr verpuffte. Leipzig verteidigte zudem diszipliniert bis zum Schluss und setzte vereinzelte Nadelstiche. Und das reichte. Denn auf einmal zog Fudalla aus etwa 30 Metern ab und erzielte ein traumhaftes Tor aus der Distanz.

Wieders Ausgleich wurde dann umso mehr bejubelt - denn auch ihr Fallrückzieher in der Nachspielzeit konnte sich mehr als sehen lassen. Cecilie Winther Johansen hatte eine Flanke an den ersten Pfosten gebracht, die Wieder für das Kunststück nutzen konnte.

"Werkself" empfängt Meister Bayern München

Im Vorfeld des 9. Spieltags hat Leverkusen jedenfalls noch einiges an Arbeit vor sich, um in der Offensive wieder mehr Lösungen zu finden. Denn nach der Länderspielpause steht das Duell mit Meister FC Bayern München an (Montag, 11.12., 19.30 Uhr).