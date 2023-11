WDR-Sport Lemgo Lippe erzwingt Sieg gegen Eisenach Stand: 30.11.2023 20:47 Uhr

Der TBV Lemgo Lippe hat einen ganz wichtigen Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Gegen Kellerkind ThSV Eisenach entschied Lemgo das Spiel in den letzten Minuten für sich.

Lemgo setzte sich am Donnerstagabend gegen den Aufsteiger aus Eisenach mit 26:24 (14:11) durch. Der Matchwinner des Abends war Emil Laerke, der wenige Sekunden vor Ende der Partie per direktem Freiwurf für die Entscheidung sorgte.

Die Gastgeber starteten mit einem 3:0-Lauf in die Partie und ließen in den ersten zehn Minuten nur drei Gegentreffer zu. Der Tabellen-17. aus Eisenach kam in der ersten Halbzeit nie mehr als auf einen Treffer heran, einen Führungswechsel gab es in den ersten 30 Minuten nicht.

Klare Halbzeitführung für Lemgo

Ohne den Vorsprung weiter ausbauen zu können verteidigte Lemgo eine 14:11-Führung zur Pause. Eisenach startete etwas besser in den zweiten Abschnitt und stellte nach zweit Toren in Folge auf 14:13. Nach knapp 37 Minuten konnten die Gäste durch den Treffer von Weyhrauch erstmals in diesem Spiel ausgleichen (16:16). In der Folge scheiterte Lemgos Lukas Hutecek im Tempogegenstoß an Eisenachs Torwart Matjia Spikic.

Das Spiel wurde hektisch, es gab Zeitstrafen auf beiden Seiten, Eisenach ging zum erste Mal in Führung (16:17) und Lemgo blieb knapp sieben Minuten ohne eigenen Treffer. Es entwickelte sich ein hin und her mit vielen Führungswechseln. Fünf Minuten vor Ende ging Lemgo mit 24:22 in Führung.

Ein direkt verwandelter Freiwurf von Emil Laerke (26:24), der bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Sekunde absolviert hatte brachte 15 Sekunden vor Schluss die Entscheidung.

Zehnder überragt mit neun Toren

Mit neun Treffern und einer starken Treffer-Quote von über 80 Prozent war Samuel Zehnder Lemgos Topscorer. Für Erlangen erzielte Namensvetter Manuel Zehnder (7) die meisten Tore.

In der Tabelle springt der TBV nach dem sechsten Saisonsieg und nun 13 Zählern auf den zehnten Platz und hat den Vorsprung auf Eisenach auf sechs Punkte ausgebaut.