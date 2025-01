WDR-Sport Kühne wirft HSG zum Sieg in Ungarn, BVB verliert in Stavangar Stand: 19.01.2025 20:11 Uhr

Im zweiten Gruppenspiel der European League der Handball-Frauen hat die HSG Blomberg-Lippe einen Sieg in Ungarn gefeiert. Borussia Dortmund hingegen unterlag Sola HK.

Der BVB verlor gegen die Norwegerinnen am Sonntag in Stavangar mit 30:32 (14:18). Die HSG indes siegte - ebenfalls am Sonntag - mit 34:32 (17:16) in Mosonmagyarovar.

Damit feierten die Ostwestfälinnen den zweiten Sieg im zweiten Spiel, nachdem die Blombergerinnen bereits eine Woche zuvor das Auftaktspiel gegen JDA Bourgogne Dijon HB mit 35:30 (18:17) gewonnen hatten.

Nieke Kühne trifft zwölfmal

Schon gegen die Französinnen war Nieke Kühne mit zehn Treffern die Garantin für den Erfolg gewesen. Dieses Mal setzte sie sogar noch einen drauf und traf zwölfmal in das Tor der Ungarinnen. In einem umkämpftem, intensiven Spiel, das bis kurz vor dem Ende auf Messers Schneide stand, kam die HSG letztlich aufgrund einer starken Kampf- und Teamleistung zum Erfolg.

Die HSG steht mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel mit vier Zählern auf Platz eins der Tabelle der Gruppe C - punktgleich mit MKS Zaglebie Lubin. Die Polinnen sind die Gegnerinnen der nächsten Partie am Sonntag. Anwurf ist um 16 Uhr.

BVB immer knapp dran

Die Dortmunderinnen gestalteten die Partie bis zur 13. Minute ausgeglichen (8:9). Doch dann zog Sola davon, so dass 18 Minuten ein 9:14 aus BVB-Sicht zu Buche stand. Die Westfälinnen konnten diesen Rückstand bis zur Pause noch um ein Tor verkürzen, und im zweiten Abschnitt gelang dem BVB in den ersten drei Minuten ein 3:0-Lauf.

Borussia war nun immer knapp davor, so auch in der 57. Minute, als Mareike Kusian das 30:31 gelang. Doch der Ausgleich sollte in der Folge nicht gelingen. Nach dem 2:1-Führungstreffer nach knapp zwei Minuten durch Alicia Langer und dem anschließenden Ausgleich lag Dortmund während der gesamten Partie im Rückstand.

Der BVB liegt nun nach zwei Spielen mit einem Zähler auf dem letzten Tabellenplatz der Gruppe B, hat aber noch alle Chancen auf die ersten beiden Plätze. Die nächste Chance auf Punkte gibt es am Samstag im Auswärtsspiel bei Ikast Handbold in Dänemark (16 Uhr).

Unsere Quellen: