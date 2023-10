WDR-Sport Kölner Haie unterliegen Mannheim, Iserlohn siegt nach Verlängerung Stand: 01.10.2023 19:07 Uhr

Die Kölner Haie haben das Spitzenspiel gegen die Adler Mannheim und damit die Tabellenführung verloren. Köln ging drei Mal in Führung, doch am Ende jubelte Mannheim. Am Sonntag feierte Iserlohn einen Sieg nach Verlängerung. Die DEG ist nun Tabellenschlusslicht.

Köln unterlag am Samstag vor 16.815 Zuschauern mit 3:4 (2:2, 0:0, 1:2) und kassierte damit die zweite Saisonniederlage im sechsten Spiel. Mannheim übernahm die Tabellenspitze mit zwei Punkten Vorsprung auf die Haie.

MacLeod mit Zauberpass auf Grenier

Köln startete schwungvoll in die Partie, Gregor MacLeod (3.) scheiterte mit einem Versuch am Pfosten. Kurz darauf gingen die Haie mit einem Traumtor in Führung: MacLeod eroberte die Scheibe und spielte hinter dem Rücken einen "No look"-Pass auf Alexandre Grenier (5.), der in den Winkel traf.

Auf der Gegenseite traf Mannheims Matthias Plachta (6.) nur den Pfosten, auch die Adler suchten den direkten Weg nach vorne. Ryan MacInnis (10.) hielt bei einem Distanzschuss von Korbinian Holzer den Schläger rein und überwand so Haie-Keeper Mirko Pantkowski.

Adler gleichen Haie-Führung erneut aus

Köln holte sich die Führung zurück. Andrej Sustr brachte den Puck zu Andreas Thuresson (14.), der mit dem Rücken zum Mannheimer Tor postiert geschickt abfälschte und zum 2:1 traf. Adler-Torhüter Brückmann war auf dem Weg in die andere Ecke.

1,5 Sekunden vor Ende des ersten Drittels glichen die Adler erneut aus. Köln bekam die Scheibe nicht hinten raus, nach einem Schuss von Tom Kühnhackl verwandelte Kris Bennett (20.) den Rebound.

Köln kann doppelte Überzahl nicht nutzen

Im zweiten Abschnitt blieb das Spiel temporeich und auf hohem Niveau. Chancen gab es auf beiden Seiten, Pantkowski parierte stark am kurzen Pfosten gegen Stefan Loibl (30.). Nach einer kleinen Strafe gegen Plachta (30.) und einer weiteren gegen Bennett (31.) stand Köln mit zwei Spielern mehr auf dem Eis, konnte aus der Überzahl aber kein Kapital schlagen.

Sustr bediente von der linken Seite Grenier im Slot, doch weder dem Kanadier noch MacLeod (36.) gelang es gegen den starken Brückmann, die Scheibe über die Linie zu drücken.

Adler drehen Partie nach Schütz-Treffer

Auch im letzten Drittel stand Brückmann im Fokus, unter anderem scheiterte Kammerer (50.) knapp am Adler-Goalie. Doch schließlich gelang den Kölnern mit einem 3-auf-2-Konter aus dem Lehrbuch die erneute Führung. Von links legte Grenier in die Mitte zu MacLoed, der rechts weiter zu Justin Schütz (54.) leitete. Dieser zog direkt ab und schob zum 3:2 ein.

Doch während der Jubel in der Kölner Arena noch anhielt, gelang Bennett (56.) im direkten Gegenzug der Ausgleich. Und es kam noch dicker für die Haie. Mannheims Gaudet umkurvte einmal den Haie-Kasten und legte zurück zum frei stehenden Bennett (57.), der mit seinem dritten Tor des Abends für die Entscheidung sorgte.

Iserlohn Roosters siegen in Wolfsburg

Die Iserlohn Roosters holten am Sonntag ihren zweiten Saisonsieg: Die Sauerländer siegten mit 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung bei den Grizzlys Wolfsburg.

Chris Wilkie (r.) erzielte das 1:0 für Wolfsburg

Die Tore im ersten Drittel fielen jeweils in Überzahl-Situationen: Chris Wilkie traf für Wolfsburg (12. Minute), Marcel Barinka glich nach Vorlage von Drew LeBlanc für Iserlohn aus (20.). Im zweiten Drittel brachte erneut Wilkie die Gastgeber in Führung (22.), Sven Ziegler gelang noch im zweiten Drittel der Ausgleich (35.).

Nach torlosem dritten Drittel ging das Spiel in die Verlängerung. Nur rund drei Sekunden vor Ablauf der Overtime erzielte Drew LeBlanc nach Vorarbeit von Cedric Schiemenz den Siegtreffer. Ein weiterer Faktor für den Roosters-Sieg der war die starke Leistung von Iserlohn-Torhüter Andreas Jenike.

Durch den Sieg nach Verlängerung gab Iserlohn die Rote Laterne der DEL-Tabelle an die Düsseldorfer EG weiter.

Düsseldorfer EG verliert in Ingolstadt

Die Düsseldorfer EG unterlag am Sonntag mit 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung beim ERC Ingolstadt und wartet weiter auf ihren zweiten Saisonsieg.

Nach dem Ingolstädter Führungstor durch Andrew Rowe (7. Minute) erhöhte die DEG den Druck: Einen Schuss von der blauen Linie konnte ERC-Goalie Michael Garteig noch halten parieren, doch Philip Gogulla staubte zum 1:1 ab (15.). Die Rheinländer ließen nicht nach. Nach einem Puckverlust der Ingolstädter im Düsseldorfer Drittel schaltete die DEG schnell um, Kevin Clark lief frei auf den ERC-Goalie Michael Garteig zu. Clarks Schuss konnte Garteig noch abwehren, aber der Nachschuss von Josef Eham landete im Tor (16.). Für Eham war es der erste Saisontreffer.

Im zweiten Drittel kämpften sich die Oberbayern zurück in das Duell: Maurice Edwards erzielte mit einem gezielten Schuss aus mittiger Position das 2:2 – DEG-Goalie Henrik Haukeland war chancenlos (28.). Der Rest des zweiten Drittels verlief ausgeglichen.

Das dritte Drittel war umkämpft, es gab sechs Strafen – vier davon gegen die DEG. Ingolstadt erarbeitete sich Vorteile, schien näher an einem weiteren Treffer. Das Drittel endete aber torlos, es ging in die Overtime.

In der Verlängerung erzielte Ingolstadt dann den entscheidende Treffer: Ein Schuss von Wojciech Stachowiak prallte an den Schlittschuh von Edwards, und von dort ins Tor (64.).