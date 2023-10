WDR-Sport Köln-Marathon: Changwony gewinnt, DM-Titel an Baum und Jacobitz Stand: 01.10.2023 13:10 Uhr

Der Kenianer Amos Kipkorir Changwony hat die 25. Ausgabe des Köln-Marathons gewonnen. Deutsche Meister wurden Lorenz Baum und Esther Jacobitz.

Changwony lief in 2:14:43 Stunden über die Ziellinie am Kölner Dom vor seinem Landsmann Anthony Apori Ekai, der die 42,195 Kilometer lange Strecke in 2:15:21 Stunden bewältigte.

Lorenz Baum

Deutscher Meister wurde Lorenz Baum (LAV Stadtwerke Tübingen). Er lief als Dritter ins Ziel in 2:15:57 Stunden. Vizemeister wurde Erik Hille (LT Haspa Marathon Hamburg) in 2:18:35 Stunden vor Tom Thurley (Potsdamer Laufclub in 2:19:08).

Bei den Frauen holte sich Esther Jacobitz (TK zu Hannover) den DM-Titel in 2:37:00 Stunden. Katja Fischer (SCC Berlin) wurde Vizemeisterin, die in 2:44:28 Stunden die Ziellinie passierte. Der dritte Platz ging an Verena Vogt (LSF Münster, 2:46:58).

Mehr als 20.000 Läufer und Läuferinnen hatten bei der 25. Ausgabe des Köln-Marathons teilgenommen. Rund 5.200 davon hatten sich für den Voll-Marathon angemeldet.