WDR-Sport Kids Open in Düsseldorf: Das Runde muss auf die andere Seite

Die "Kids Open" sind nach eigenen Angaben des größte Tischtennisturnier Europas für Kinder und Jugendliche. Im Tischtenniszentrum von Borussia Düsseldorf dreht sich bis Sonntag alles um die kleine weiße Plastikkugel.

Von Alexander Schwinning

Normalerweise spielen in den Hallen der Borussia Timo Boll & Co. um Titel in Bundesliga und Champions League. So weit haben es die 900 Kinder und Jugendlichen, die an diesem Wochenende an den Kids Open teilnehmen, noch nicht geschafft. Es ist ein ständiges Gewusel an diesem Morgen, kurz nach der Eröffnung der 32. Auflage des Turniers.

Spielerinnen und Spieler laufen zwischen den Tischen hin und her, Betreuende und Eltern stehen an der Bande und feuern ihre Schützlinge an.

Tischtennis mit Übernachtung

Auf den Tribünen liegen einige Schlafsäcke und Luftmatratzen. Denn wer will, kann während des dreitägigen Turniers in einer der vielen Düsseldorfer Sporthallen übernachten. Und dazwischen: die vielen helfenden Hände des Ausrichters, ohne die eine solche Tischtennis-Großveranstaltung gar nicht machbar wäre.

Kids Open - eine große Familie

Borussia-Manager Andreas Preuß

Borussia-Manager Andreas Preuß muss den Überblick behalten. Fast auf den Tag genau vor 35 Jahren, so erzählt er, habe das Turnier zum ersten Mal stattgefunden, damals noch unter dem Namen "Tischtennis Kinderolympiade", aber schon mit mehr als 1.000 Teilnehmenden. Eine lange Tradition, auf die Andreas Preuß mächtig stolz ist: "Bei allen Veränderungen in dieser Welt, das ist etwas, das geblieben ist", erzählt Andreas Preuß. "All die Helfer, die Kinder - das ist schon eine große Tischtennis-Familie."

Die auch die Corona-Krise gut überstanden hat. Zweimal fand das Turnier nur in kleinem Rahmen statt, 2022 Jahr dann das Comeback. In diesem Jahr sind Spielerinnen und Spieler aus 20 Nationen dabei, darunter Taiwan und China.

Timo Boll spielt Show-Turnier

Und nicht nur die dürfen sich gleich am Eröffnungstag auf ein echtes Highlight freuen. Denn natürlich lassen sich auch die deutschen Tischtennis-Stars bei den Kids Open blicken, allen voran Tischtennis-Legende Timo Boll, Europameister Dang Qiu und Nationalspielerin Sabine Winter.

"Wir spielen ein kleines Showturnier“, verrät Borussia-Sprecher Alexander Schilling, und er fügt mit Augenzwinkern hinzu: "Anschließend werden bestimmt noch fünf Stunden Autogramme geschrieben."

Nächstes Jahr werden die Kids Open möglicherweise umziehen. "Wir mussten mehrere Hundert Anmeldungen abweisen", so Borussia-Sprecher Alexander Schilling. "Dafür fehlte uns leider der Platz." Der Verein will prüfen, ob die nächsten Kids Open wieder in der großen Leichtathletik Halle neben dem Düsseldorfer Fußballstadion stattfinden.