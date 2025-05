WDR-Sport Kapitän Hoffmann und Sobottka verlassen Fortuna Düsseldorf Stand: 19.05.2025 12:15 Uhr

Das Duo blickt zusammen auf 18 Jahre bei Fortuna Düsseldorf zurück. Damit ist Schluss. Hoffmann und Sobottka verlassen den Club.

Nach der deutlich verpassten Aufstiegs-Relegation am Sonntag verlässt nicht nur Kapitän Andre Hoffmann die Fortuna, sondern auch sein Stellvertreter Marcel Sobottka. Hoffmanns Abschied wurde bereits am Sonntag verkündet, über den von Sobottka informierten die Düsseldorfer am Montag via Homepage.

Hoffmann und Sobottka haben mit Fortuna in der Bundesliga gespielt

Innenverteidiger Hoffmann blickt bei seinem Abschied auf acht Jahre bei der Fortuna zurück und Sobottka sogar auf zehn. Beide wissen also noch, wie es sich anfühlt, mit der Fortuna in der Bundesliga zu spielen. Was Hoffmann betrifft, hatten sowohl Verein als auch Spieler "den Wunsch sich zu verändern". Der Vertrag mit Sobottka wurde dagegen vom Verein nicht verlängert.

Marcel Sobottka (r.) in einem Testspiel der Fortuna

Dem 31-jährigen Mittefeldspieler wäre es anders lieber gewesen: "In meiner Wunschvorstellung hätte ich meine sportliche Laufbahn bei der Fortuna beendet", sagt Sobottka laut Vereinsmitteilung. Auf seine "besondere Verbindung zu diesem außergewöhnlichen Verein" werde der ungewollte Abschied keinen Einfluss haben. Er habe die Fortuna wie auch ihre Fans "tief in mein Herz geschlossen".

Hoffmann verlässt Verein als Stammspieler

In dieser Saison kam Sobottka vor allem aufgrund von Verletzungen nur zu elf Profi-Einsätzen bei der Fortuna. Insgesamt waren es in zehn Jahren 231 Spiel in Bundesliga, 2. Liga und DFB-Pokal, in denen er 16 Tore schoss. Weniger Tore (11 in 190 Spielen), aber dafür zumindest in dieser Saison mehr Einsätze waren es bei Hoffmann, der mit 29 Spielen zum Stammpersonal zählte.

Auch Hoffmann fällt der Abschied nicht leicht, aber der Abgang sei sein ausdrücklicher Wunsch: "Ein sehr emotionales Kapitel in meiner Karriere geht zu Ende. Wir sind zusammen in die Bundesliga aufgestiegen, auch die letzte Saison mit dem Pokalhalbfinale und dem Relegationsdrama bleibt unvergesslich."

Sportvorstand Klaus Allofs lobt beide Spieler

Wo Hoffmann seine gewünschte Veränderung hinführt, darüber machten weder Verein noch Spieler Angaben. Dasselbe gilt für Sobottka, der nach eigener Angabe "voller Tatendrang eine neue sportliche Herausforderung suchen werde".

Sportvorstand Klaus Allofs lobte beide Spieler. Hoffmann sei "als wichtige Führungsfigur in unserer Mannschaft mit Leistung vorangegangen", und Sobottka habe "Hervorragendes geleistet für die Fortuna". Für beide ist das Kapitel Fortuna nun jedoch nach zusammen 18 Jahren und mehr als 400 Spielen beendet.

Unsere Quellen: