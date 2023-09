3. Liga Heimniederlage - Arminia Bielefeld rutscht ab Stand: 16.09.2023 15:57 Uhr

Fußball-Drittligist Arminia Bielefeld ist im vierten Pflichtspiel in Folge sieglos geblieben.

Die Ostwestfalen verloren am Samstag zu Hause mit 0:2 (0:1) gegen den SC Freiburg II. Nach der Heimniederlage am sechsten Spieltag der 3. Liga belegt Bielefeld einen Abstiegsplatz.

Die Arminia erwischte einen schlechten Start in die Partie: Die Gäste aus dem Breisgau führten den ersten Eckball der Partie in der zehnten Spielminute kurz aus und kombinierten sich dann in den Bielefelder Strafraum, die folgende Flanke wehrte Bielefelds Aygün Yildirim zu kurz und mittig ab. Der aufgerückte Freiburg-Verteidiger Joel Bichsel schoss den Ball ins Arminia-Tor.

In der Folge fehlten den Hausherren zündende Ideen in der Offensive, sie blieben meist harmlos. Die Freiburger Zweitvertretung machte vor rund 16.000 Zuschauern auf der Bielefelder Alm den sichereren Eindruck.

Die beste Arminia-Chance der ersten Halbzeit hatte Manuel Wintzheimer in der 45. Minute: Nach einem starken Einsatz und einer Flanke von Aygün Yildirim nahm der Arminia-Stürmer den Ball direkt, verfehlte das Tor aber knapp.

Pfiffe von Arminia-Fans

Dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Assad Nouhoum folgten zahlreiche weitere Pfiffe: Viele Arminia-Fans waren mit dem Auftritt ihres Teams offenbar unzufrieden.

Arminia-Trainer reagierte auf die schwache Vorstellung seines Teams und wechselte zur zweiten Halbzeit gleich dreimal: Er brachte Urgestein Fabian Klos, Neuzugang Noah Sarenren Bazee sowie Kaito Mizuta neu ins Spiel.

Die Arminia wurde in der Folge auch besser: In der 52. Minute verpasste Klos eine Hereingabe von Sarenren-Bazee in aussichtsreicher Position nur knapp.

Freiburg trifft erneut

Wie aus dem Nichts kamen die Gäste dann aber zu ihrem zweiten Tor: Freiburgs Ryan Johansson zog von seiner rechten Seite nach innen, zog ab - und sein platzierter Linksschuss landete links unten im Tor (62.).

Die Arminia gab aber nicht auf - und kam zu Chancen: Eine Direktabnahme von Fabian Klos flog gefährlich aufs Freiburger Tor, doch der 18-jährige Freiburg-Keeper Jaaso Jantunen parierte mit einem starken Reflex (70.).

Auch danach agierte Bielefeld weiter bemüht, aber glücklos. In der Nachspielzeit rettete erneut Jantunen gegen Sarenren-

Bielefeld muss nun nach Unterhaching

Durch die Heimniederlage rutschte Bielefeld in der Tabelle auf den 17. Platz ab und belegt damit einen Abstiegsplatz. Nächster Gegner der Arminia ist die SpVgg Unterhaching. Anstoß ist am 22. September um 19 Uhr in Unterhaching.