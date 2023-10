Handball-Bundesliga Bergischer HC feiert vierten Pflichtspielsieg in Folge Stand: 21.10.2023 20:38 Uhr

Der Bergische HC hat sich in der Handball-Bundesliga mit einer Siegesserie ins Mittelfeld vorgearbeitet. Am Samstag war der BHC in heimischer Halle gegen FA Göppingen erfolgreich.

Die Gäste aus Göppingen erwischten mit einem 3:0-Lauf den besseren Start, konnten den BHC aber nie entscheidend abhängen. Selbst beim Stand von 7:11 und Ballbesitz der Göppinger (21. Minute) blieben die Hausherren am Ball.

Ausgleich zum 14:14 mit dem Pausenpfiff

In entscheidenden Szenen kam bei den Bergischen das Selbstvertrauen aus - inklusive Pokal - drei Pflichtspielsiegen in Folge zum Tragen. Bezeichnend war das Tor von BHC-Spieler Elias Scholtes zum 14:14-Ausgleich mit dem Pausenpfiff, als er aus wenig aussichtsreicher Position fulminant unter die Latte traf.

Dieses versöhnliche Ende einer Hälfte, in der die Gastgeber fast durchgehend in Rückstand lagen, ließ die Mannschaft von Trainer Jamal Naji mit Rückenwind in den zweiten Durchgang starten. Lukas Stutzke, Mads Kjeldgaard Andersen und der jüngst erst in die Nationalmannschaft berufene Tim Nothdurft sorgten für eine Drei-Tore-Führung des BHC (17:14/33. Minute).

Nothdurft setzt den Schlusspunkt

Nun waren es die Gäste, die permanent einem Rückstand hinterherliefen - und der betrug nach dem Tor von Aron Seesing zum 22:18 ab der 39. Minute oft vier Tore. Das solche Torabstände im Handball genauso schnell schmelzen, wie man sie aufholen kann, zeigte einmal mehr die Schlussviertelstunde.

Die Gäste verkürzten durch Sebastian Heymann in der 47. Minute bis auf ein Tor (25:26). Stutzke, Eloy Morante Maldonado und Linus Arnesson ließen den BHC nochmal von einer frühen Entscheidung träumen (31:27/52.), aber es sollte bis zum Abstand spannend bleiben.

In der Schlussphase stellten eine Zwei-Minuten-Strafe für Göppingens David Schmidt und ein verwandelter Siebenmeter von Noah Beyer zum 32:20 die Weichen für den BHC endgültig auf Sieg. Nothdurft setzt mit dem 33:30 den Schlusspunkt.