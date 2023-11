WDR-Sport Handball-EM: Sechs Spieler von NRW-Klubs dürfen hoffen Stand: 30.11.2023 10:03 Uhr

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat im Vorfeld der Europameisterschaft in Deutschland den erweiterten Kader nominiert. Sechs Spieler von NRW-Klubs dürfen sich EM-Hoffnungen machen.

So ging am Donnerstag (30.11.2023) aus der Bekanntgabe des erweiterten Kaders, der 35 Akteure umfasst, hervor: Torwart Daniel Rebmann, die Rückraumspieler Julian Köster (beide VfL Gummersbach), Lukas Stutzke, Tim Nothdurft (beide Bergischer HC), Tim Suton sowie Rechtsaußen Lukas Zerbe (beide TBV Lemgo Lippe) stehen im vorläufigen Aufgebot.

Endgültige Kadernominierung vor Weihnachten

Aus dem Kreis der nun Ausgewählten wird Gislason in der Woche vor Weihnachten das deutsche EM-Aufgebot nominieren, das dann mit einem Kurzlehrgang vor dem Jahreswechsel in Frankfurt am Main (27. bis 29. Dezember) in die Turnier-Vorbereitung startet. Während der EM sind Wechsel lediglich mit bereits jetzt benannten Spielern möglich.

Hauptrunde der Handball-EM findet in Köln statt

Bei der EM trifft das deutsche Team in der Vorrunde zunächst vor über 50.000 Zuschauern in der Fußball-Arena in Düsseldorf auf die Schweiz (20.45 Uhr). Es folgen Partien in Berlin gegen Nordmazedonien (14. Januar, 20.30 Uhr) und Frankreich (16. Januar, 20.30 Uhr). Die ersten beiden Teams erreichen die Hauptrunde, die ab dem 18. Januar in Köln ausgetragen wird.