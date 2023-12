WDR-Sport Handball-Bundesliga: Starker BHC bezwingt Stuttgart Stand: 10.12.2023 18:04 Uhr

Nach zuvor drei sieglosen Spielen in Serie hat der Bergische HC in der Handball-Bundesliga wieder einen überzeugenden Erfolg verbucht.

Das Team von Cheftrainer Jamal Naji gewann sein Heimspiel gegen den TVB Stuttgart am Sonntag mit 33:28 (19:13).

Die ersten fünf Spielminuten in dem Duell in Düsseldorf verliefen noch ausgeglichen. Doch danach wurde zunehmend die Überlegenheit des BHC deutlich: Stuttgart kam mit der 3-2-1-Deckung der Gastgeber schlecht zurecht: Dem TVB unterliefen mehrere Ballverluste, im Angriff fehlte die Durchschlagskraft.

Der Bergische HC hingegen zeigte eine konzentrierte Leistung und konnte so allmählich davonziehen: Nach einem Treffer von Djibril M'Bengue in der 22. Minute führten die Gastgeber mit 15:8.

In der zweiten Halbzeit ergab sich zunächst das gleiche Bild. In einer mehr als siebenminütigen Phase ohne Treffer des BHC ab der 45. Minute kam Stuttgart wieder auf vier Tore wieder heran. Doch danach schalteten die Bergischen wieder einen Gang hoch und blieben auch dank des starken Torhüters Peter Johanneson in der Schlussphase ungefährdet.

Tim Nothdurft mit zwölf Treffern

Bester Werfer auf dem Feld war BHC-Linksaußen Tim Nothdurft, der zwölf von 13 Würfen verwandelte. Durch den Sieg kletterte der in Wuppertal und Solingen sitzende Klub aus Solingen auf den elften Tabellenplatz.

Am Mittwoch (13.12.2023, 19.30 Uhr) muss der BHC im Achtelfinale des DHB-Pokals bei der SG Flensburg-Handewitt antreten. Danach steht am 17. Dezember in der Bundesliga ein Auswärtsspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf an.

Lemgo erkämpft Unentschieden bei Rhein-Neckar-Löwen

Lemgos Tim Suton (r.) im Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen

Am Samstagabend hatte der TBV Lemgo Lippe in letzter Sekunde noch einen Punkt geholt. Samuel Zehnder verwandelte am Samstag (09.12.2023) mit der letzten Aktion des Spiels einen Siebenmeter zum 34:34 (13:18) bei den Rhein-Neckar Löwen. Zuvor hatte der TBV die komplette Spielzeit zurück gelegen, teilweise bereits mit sechs Toren. 11:18 stand es kurz vor der Pause.

Doch das Team von Trainer Florian Kehrmann steckte nicht auf. Mit einem 4:0-Lauf kämpften sich die Gäste wieder heran. Nach dem Treffer von Lukas Hutecek zum 22:23 war der TBV nach 42 Minuten wieder dran. Auch in der Schlussphase schloss Lemgo mit drei Toren in Folge noch einmal die Lücke und durfte ganz zum Schluss durch den Zehnder-Strafwurf noch über einen Punkt jubeln. und holte noch den einen Punkt.

Versteijnen mit den meisten Toren

Bester TBV-Werfer war Niels Versteijnen mit acht Treffern. Torwart Finn Zechner steuerte sieben Paraden zum Achtungserfolg in Mannheim bei.

Für die Ostwestfalen geht es am Samstag weiter, wenn mit den Berliner Füchsen ein Topteam der Liga in Lemgo antritt. Anwurf ist um 19 Uhr