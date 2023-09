WDR-Sport Gummersbach strebt Doppelerfolg in englischer Woche an Stand: 26.09.2023 13:29 Uhr

Nach dem Sieg in Stuttgart geht es für Handball-Bundesligist VfL Gummersbach gleich weiter: Am Donnerstag empfangen die Oberbergischen den HC Erlangen.

Am Donnerstag steht für den VfL Gummersbach um 19 Uhr das zweite Spiel in dieser Woche auf dem Programm. Nach dem Auswärtserfolg beim TVB Stuttgart begrüßen die Oberbergischen am siebten Spieltag den HC Erlangen in der Gummersbacher Arena.

Nachlegen heißt das Stichwort

Nach dem ersten doppelten Punktgewinn in der Fremde will die Mannschaft von Chefcoach Gudjon Valur Sigurdsson am Donnerstag gegen den HCE nachlegen. "Erlangen ist immer eine schwer zu bespielende Mannschaft, aber ich bin davon überzeugt, dass wir gut vorbereitet sein werden und mit einem Sieg in der Tabelle an Erlangen vorbeiziehen können", sagt VfL-Neuzugang Daniel Rebmann vor dem nächsten Duell.

Nach Platz 13 in der vorangegangenen Saison baut der HC Erlangen auf eine stetige Weiterentwicklung der Mannschaft. Die Franken, die sich dafür mit vier Neuzugängen gezielt verstärkt haben und somit auch in dieser Spielzeit eine enorme Qualität in ihrem Kader haben, weisen nach sechs ausgetragenen Duellen ein ausgeglichenes Punktekonto von 6:6 Punkten auf.

Erlangen ist stark aufgestellt

Dieses resultiert aus drei Siegen und drei Niederlagen, die den HCE derzeit auf Position sieben der Tabelle platzieren. Vier der Begegnungen endeten allesamt mit knappen Ergebnissen. Lediglich bei den Rhein-Neckar Löwen mussten sich die seit dieser Saison von Hartmut Mayerhoffer trainierten Erlanger deutlich mit 24:34 geschlagen geben.

Auf der Gegenseite blickt der HCE zuletzt auf einen sicheren 28:23-Heimerfolg über den ThSV Eisenach zurück. "Erlangen hat eine sehr gute Mannschaft, die taktisch immer gut eingestellt ist. Sie spielen eine harte Abwehr und wollen dadurch ins Tempospiel kommen. Sie haben mit Jeppsson, Büdel und Steinert sehr gefährliche Rückraumspieler und sind auch in der Tiefe gut und gleichmäßig besetzt", weiß Rebmann ob der Qualitäten des nächsten gestandenen Bundesligakontrahenten.

Gummersbach gestärkt nach Auswärtssieg

Auch die Gummersbacher haben durch ihr erfolgreiches Aufeinandertreffen mit dem TVB Stuttgart Selbstvertrauen tanken können. Im Schwäbischen gewannen die Blau-Weißen am Montagabend nach einer starken Defensivleistung mit einem sehr gut aufgelegten Rebmann im Tor sowie einer konzentrierten Offensivvorstellung mit 31:29.

"Der erste Auswärtssieg war für uns sehr wichtig und wir konnten Stuttgart in der Tabelle überholen. Wir haben sehr gut und leidenschaftlich verteidigt und wir sind über 60 Minuten als geschlossene Mannschaft aufgetreten", blickt der Keeper zurück.