WDR-Sport Großer Stern des Sports für SVKT 07 Minden Stand: 09.11.2023 21:54 Uhr

Der Mindener Sportverein SVKT 07 ist Gewinner des "Großen Stern in Silber" und damit NRW-Landessieger im Wettbewerb "Sterne des Sports". Den mit 2.500 Euro dotierten Preis überreichte am Mittwochabend NRW-Staatssekretärin Andrea Milz in Oberhausen.

Der SVKT 07 Minden bringt beim Projekt "Startschuss - Ausbildungsmesse in Minden" Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren "in einem vertrauten Umfeld mit beruflichen Perspektiven regionaler Firmen in Kontakt", hieß es in der Bewerbung des Vereins. Dafür hat der Klub ein Fußballturnier für A- und B-Jugendliche organisiert, an dem Mannschaften aus Minden und benachbarten Städten sowie Jugendliche von Mindener Schulen teilnehmen konnten.

Während der Spielpausen hatten die Mädchen und Jungen die Möglichkeit, sich an um die Spielfelder angeordneten Ständen über berufliche Perspektiven zu informieren. Diese wurden von großen und kleinen Firmen aus der Region aufgestellt. Viele Jugendliche hätten in der Coronazeit keine Chance gehabt, über Schulpraktika Firmen kennenzulernen. Beide Seiten profitierten jetzt von dieser Kombination aus Fußballturnier und Ausbildungsmesse, da Berufseinsteiger so nicht aus der Region abwandern würden.

Preise auch nach Rheurdt und Oberpleis

Auf dem zweiten und dritten Platz wurden die Schwimmfreunde Rheurdt für das Projekt "Vom Hallenbadretter zum nachhaltigen Vereinsmanagement: 10 Jahre Schwimmfreunde Rheurdt" und der TuS 05 Oberpleis für das Projekt "Fit for you and planet blue" mit dem "Kleinen Stern in Silber" ausgezeichnet. Weitere Förderpreise gingen zudem an die drei Vereine VfB Fichte Bielefeld, TV Arnsberg 1861 und Tabalingo Sport & Kultur integrativ.

Der erste Sieger-Verein hat nun die Chance, am Entscheid auf der Bundesebene teilzunehmen und für NRW zu gewinnen: entweder den "Großen Stern des Sports" in Gold oder einen der weiteren Sterne in Gold. Diese werden als Bundespreise am 29. Januar 2024 in Berlin verliehen.

Die "Sterne des Sports" sind eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Volksbanken Raiffeisenbanken. Sie zeichnen Sportvereine und ihre ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen für ihr gesellschaftliches Engagement aus.