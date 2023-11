3. Liga Grodowski schießt Münster zu Heimsieg Stand: 05.11.2023 18:23 Uhr

Preußen Münster hat sich am Sonntag mit einem Heimsieg gegen den SSV Ulm weiter vom Tabellenkeller der 3. Liga abgesetzt. Entscheidenden Anteil am 3:2 (2:0)-Erfolg der Preußen hatte Joel Grodowski mit zwei Treffern.

Nach zwei Niederlagen bei Dynamo Dresden (0:1) und Jahn Regensburg (1:2) ging es für die Münsteraner im Duell der Aufsteiger darum, in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Grodowski bringt Münster mit Doppelpack in Führung

Den Weg in diese Spur ebnete Marc Lorenz bereits in der 11. Minute - mit einem weiten Einwurf in den Ulmer Strafraum. Die Verlängerung dieses Einwurfs setzte Luca Bazzoli an den Pfosten, und Joel Grodowski setzten den Abpraller gedankenschnell in die Maschen.

Die Handlungsschnelligkeit und Entschlossenheit Grodowskis bekamen die Gäste vor der Pause noch ein weiteres Mal zu spüren. Nachdem der 25-Jährige sich den Ball kurz vor dem Mittelkreis selbst erkämpft hatte, zog er Richtung Ulmer Strafraum, schüttelte alle UImer ab und traf mit einem strammen Schuss aus rund 17 Metern flach ins recht Eck (21.).

Große Ulmer Chance in der Nachspielzeit

Von den Ulmern war dagegen wenig zu sehen. Ein Freistoß von Léo Scienza, der zentral übers von Johannes Schenk gehütete Preußen-Tor flog, zählte da zu den gefährlicheren Aktionen (27.). Offensiv blieben die Gäste unauffällig und vor dem eigenen Strafraum anfällig. In der 33. Minute dribbelte Malik Batmaz nach einem fahrlässigen Pass der Ulmer in den Strafraum, wo sein Schuss in höchster Not zur Ecke geklärt wurde.

Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Ulm dann doch noch die große Chance zum Anschlusstreffer, den Simon Scherder bei einer scharfen Hereingabe von der rechten Seite jedoch verhinderte - in seinem Rücken hätte ein Ulmer nur noch vollstrecken müssen.

Vermeintliche Vorentscheidung vom Elfmeterpunkt

Nach der Pause wurde die angepeilte Aufholjagd der Gäste zunächst ausgebremst. Wie schon beim ersten Gegentreffer war eine Standardsituation Ausgangspunkt des 3:0. Nach einer Ecke ließ SSV-Schlussmann Christian Ortag den eigentlich schon sicheren Ball fallen und berührte im Versuch, seinen Patzer auszubügeln, Grodowski, der zu Boden ging. Der Unparteiische entschied auf Elfmeter und Lorenz verwandelte (54.).

Das Spiel war damit indes noch nicht entschieden. Die Gäste erhielten nach einem schnellen Vorstoß, den die Münsteraner im Strafraum regelwidrig stoppten, ebenfalls einen Elfmeter zugesprochen und verkürzten durch Nicolas Jann auf 1:3 (68.). Dieses Tor verlieh den Ulmern Rückenwind, den sie nur sechs Minuten später zum 2:3-Anschlusstreffer nutzten - nach einer kurz ausgeführten Ecke drückte Tobias Rühle den Ball in der Mitte mit der Brust über die Linie (74.).

Zwei Lattentreffer in der Schlussphase

Bitter, da Daniel Kyerewaa kurz zuvor nach Zuspiel von Grodowski noch das 4:1 auf den Fuß hatte. Auch einen weiteren Grodowski-Versuch konnte SSV-Keeper Ortag mit starker Fußparade entschärfen (76.), sodass es in Münster bis zum Ende spannend blieb. In der 90. Minute verpasste Thorben Deters das 4:2 mit einem Heber an die Latte nur knapp - genau wie Shaibou Oubeyapwa, der in der Nachspielzeit auch nochmal die Latte traf. Die ausgelassenen Chancen bestraften die Ulmer aber nicht mehr - es blieb beim 3:2 für die Gastgeber.

Am nächsten Spieltag müssen die Preußen wieder auswärts ran. Ihre Partie bei der Reserve des SC Freiburg wird um 13.30 Uhr angepfiffen.